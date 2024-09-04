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"Максимум неделя". В США раскрыли, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vsu-1970636441.html
"Максимум неделя". В США раскрыли, что произошло в рядах ВСУ
"Максимум неделя". В США раскрыли, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
"Максимум неделя". В США раскрыли, что произошло в рядах ВСУ
Украинские войска в тяжелом положении из-за нехватки обученных солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:39
2024-09-04T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска в тяжелом положении из-за нехватки обученных солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они плохо обучены, они совершенно не подготовлены, а украинцы находятся в такой отчаянной ситуации с живой силой, что буквально хватают людей с улицы, одевают их в форму, суют им в руки оружие и отправляют на фронт, они понятия не имеют, что делают", — отметил он.По словам эксперта, в результате украинцы становятся легкой мишенью на передовой. Джонсон пояснил, что новобранец должен в идеале проходить минимум трехмесячную базовую подготовку, а затем еще и индивидуальную продвинутую подготовку для получения необходимых навыков."Что они делают с этими парнями? Они хватают их и буквально везут в пункт сбора, у них может быть максимум неделя инструктажа в кавычках", — резюмировал аналитик.Из сводки Минобороны от среды следует, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970618910.html
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в мире, донецкая народная республика, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Максимум неделя". В США раскрыли, что произошло в рядах ВСУ

Джонсон: ВСУ в отчаянном положении из-за нехватки опытных военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска в тяжелом положении из-за нехватки обученных солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они плохо обучены, они совершенно не подготовлены, а украинцы находятся в такой отчаянной ситуации с живой силой, что буквально хватают людей с улицы, одевают их в форму, суют им в руки оружие и отправляют на фронт, они понятия не имеют, что делают", — отметил он.
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По словам эксперта, в результате украинцы становятся легкой мишенью на передовой. Джонсон пояснил, что новобранец должен в идеале проходить минимум трехмесячную базовую подготовку, а затем еще и индивидуальную продвинутую подготовку для получения необходимых навыков.
"Что они делают с этими парнями? Они хватают их и буквально везут в пункт сбора, у них может быть максимум неделя инструктажа в кавычках", — резюмировал аналитик.
Из сводки Минобороны от среды следует, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.
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