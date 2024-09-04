https://ria.ru/20240904/vsu-1970636441.html

"Максимум неделя". В США раскрыли, что произошло в рядах ВСУ

"Максимум неделя". В США раскрыли, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

"Максимум неделя". В США раскрыли, что произошло в рядах ВСУ

Украинские войска в тяжелом положении из-за нехватки обученных солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:39

2024-09-04T20:39

2024-09-04T20:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска в тяжелом положении из-за нехватки обученных солдат, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они плохо обучены, они совершенно не подготовлены, а украинцы находятся в такой отчаянной ситуации с живой силой, что буквально хватают людей с улицы, одевают их в форму, суют им в руки оружие и отправляют на фронт, они понятия не имеют, что делают", — отметил он.По словам эксперта, в результате украинцы становятся легкой мишенью на передовой. Джонсон пояснил, что новобранец должен в идеале проходить минимум трехмесячную базовую подготовку, а затем еще и индивидуальную продвинутую подготовку для получения необходимых навыков."Что они делают с этими парнями? Они хватают их и буквально везут в пункт сбора, у них может быть максимум неделя инструктажа в кавычках", — резюмировал аналитик.Из сводки Минобороны от среды следует, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970618910.html

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, центральное разведывательное управление (цру)