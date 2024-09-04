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При обстреле рынка в Донецке ВСУ применили "натовскую" артиллерию
При обстреле рынка в Донецке ВСУ применили "натовскую" артиллерию - РИА Новости, 04.09.2024
При обстреле рынка в Донецке ВСУ применили "натовскую" артиллерию
При обстреле рынка в Донецке, по предварительным данным, украинские военные применили "натовскую" артиллерию калибром 155 миллиметров, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:23
2024-09-04T16:23
2024-09-04T17:27
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. При обстреле рынка в Донецке, по предварительным данным, украинские военные применили "натовскую" артиллерию калибром 155 миллиметров, сообщил журналистам представитель Следственного комитета России. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что было прямое попадание по рынку "Сокол", который находится в жилом квартале района. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, снаряда артиллерии 155-миллиметрового калибра. Фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - заявил представитель СК РФ. В январе этого года ВСУ уже обстреливали рынок в микрорайоне Текстильщик. Тогда, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 73 единицы различных боеприпасов. Ранения получили 10 мирных жителей. Повреждения получили 15 жилых домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.
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в мире, россия, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), сцкк
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК
При обстреле рынка в Донецке ВСУ применили "натовскую" артиллерию
СК: при обстреле рынка в Донецке ВСУ применили "натовскую" артиллерию
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. При обстреле рынка в Донецке, по предварительным данным, украинские военные применили "натовскую" артиллерию калибром 155 миллиметров, сообщил журналистам представитель Следственного комитета России.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что было прямое попадание по рынку "Сокол", который находится в жилом квартале района. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, снаряда артиллерии 155-миллиметрового калибра. Фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - заявил представитель СК РФ.
В январе этого года ВСУ уже обстреливали рынок в микрорайоне Текстильщик. Тогда, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 73 единицы различных боеприпасов. Ранения получили 10 мирных жителей. Повреждения получили 15 жилых домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.