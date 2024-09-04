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"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ
"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ
Бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно больше смертей среди солдат ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:53
2024-09-04T14:53
2024-09-04T16:35
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно больше смертей среди солдат ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он прокомментировал слова политика о том, что на Украине призвали на службу еще не всех молодых людей."Жалуется на то, что недостаточно молодых украинцев были вынуждены умереть за иллюзорную "победу" его друзей-диктаторов", — написал Боуз.Журналист отметил, что Джонсон призывает к массовой мобилизации украинцев, хотя сам ни разу даже не держал в руках оружие."Какое же отвратительное существо", — заключил Боуз.В среду пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили беседу с Джонсоном, во время которого они говорили от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста-глобалиста Жака Аттали. Во время разговора бывший премьер Великобритании заявил, что Украине нужна массовая мобилизация, так как "они еще не призвали многих молодых людей".
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"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ
Боуз: Борис Джонсон считает, что погибло еще недостаточно украинцев