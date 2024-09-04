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"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 04.09.2024 (обновлено: 16:35 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/vsu-1970521618.html
"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ
"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ
Бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно больше смертей среди солдат ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:53
2024-09-04T16:35
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно больше смертей среди солдат ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он прокомментировал слова политика о том, что на Украине призвали на службу еще не всех молодых людей."Жалуется на то, что недостаточно молодых украинцев были вынуждены умереть за иллюзорную "победу" его друзей-диктаторов", — написал Боуз.Журналист отметил, что Джонсон призывает к массовой мобилизации украинцев, хотя сам ни разу даже не держал в руках оружие."Какое же отвратительное существо", — заключил Боуз.В среду пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили беседу с Джонсоном, во время которого они говорили от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста-глобалиста Жака Аттали. Во время разговора бывший премьер Великобритании заявил, что Украине нужна массовая мобилизация, так как "они еще не призвали многих молодых людей".
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html
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в мире, великобритания, ирландия, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, борис джонсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Ирландия, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Борис Джонсон
"Отвратительное существо": на Бориса Джонсона набросились из-за слов о ВСУ

Боуз: Борис Джонсон считает, что погибло еще недостаточно украинцев

© AP Photo / Frank AugsteinЭкс-премьер Великобритании Борис Джонсон
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно больше смертей среди солдат ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он прокомментировал слова политика о том, что на Украине призвали на службу еще не всех молодых людей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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"Жалуется на то, что недостаточно молодых украинцев были вынуждены умереть за иллюзорную "победу" его друзей-диктаторов", — написал Боуз.
Журналист отметил, что Джонсон призывает к массовой мобилизации украинцев, хотя сам ни разу даже не держал в руках оружие.
«
"Какое же отвратительное существо", — заключил Боуз.
В среду пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили беседу с Джонсоном, во время которого они говорили от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста-глобалиста Жака Аттали. Во время разговора бывший премьер Великобритании заявил, что Украине нужна массовая мобилизация, так как "они еще не призвали многих молодых людей".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияИрландияВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВооруженные силы РФБорис Джонсон
 
 
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