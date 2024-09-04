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Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 04.09.2024 (обновлено: 09:49 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/vrachi-1970402627.html
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда - РИА Новости, 04.09.2024
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда
Военные врачи спецназа "Ахмат" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три неразорвавшихся осколочных боеприпаса, рассказал РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:43
2024-09-04T09:49
специальная военная операция на украине
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Военные врачи спецназа "Ахмат" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три неразорвавшихся осколочных боеприпаса, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Гламур". "Позавчера привозили парнишку 27 лет, у него три неразорвавшихся ВОГ (выстрел осколочный гранатометный – ред.) в ногах, если есть возможность – саперы извлекут, если времени нет, то хирурги оперируют прям в бронежилетах", - рассказал "Гламур". Он уточнил, что, ноги раненому бойцу сохранить не удалось, но жизнь ему спасли. "Здесь нет праздников, здесь нет выходных, люди поступают круглосуточно. Днем, утром, вечером, без разницы. Всегда всех примем, всегда всем окажем помощь, не зависимо от подразделений и так далее", - пояснил военный врач.
https://ria.ru/20240820/mediki-1967221145.html
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Работа передового медицинского госпиталя "Ахмат" в Артемовске
Корреспонденты РИА Новости проехали по "дороге жизни" в Артемовске и посмотрели на работу передового медицинского госпиталя "Ахмата".
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60
353
60
Специальная военная операция на Украине
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда

Военврачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три ВОГ

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Военные врачи спецназа "Ахмат" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три неразорвавшихся осколочных боеприпаса, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Гламур".
"Позавчера привозили парнишку 27 лет, у него три неразорвавшихся ВОГ (выстрел осколочный гранатометный – ред.) в ногах, если есть возможность – саперы извлекут, если времени нет, то хирурги оперируют прям в бронежилетах", - рассказал "Гламур".
Он уточнил, что, ноги раненому бойцу сохранить не удалось, но жизнь ему спасли.
"Здесь нет праздников, здесь нет выходных, люди поступают круглосуточно. Днем, утром, вечером, без разницы. Всегда всех примем, всегда всем окажем помощь, не зависимо от подразделений и так далее", - пояснил военный врач.
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