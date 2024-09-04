https://ria.ru/20240904/vrachi-1970402627.html
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда - РИА Новости, 04.09.2024
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда
Военные врачи спецназа "Ахмат" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три неразорвавшихся осколочных боеприпаса, рассказал РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:43
2024-09-04T06:43
2024-09-04T09:49
специальная военная операция на украине
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Военные врачи спецназа "Ахмат" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три неразорвавшихся осколочных боеприпаса, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Гламур". "Позавчера привозили парнишку 27 лет, у него три неразорвавшихся ВОГ (выстрел осколочный гранатометный – ред.) в ногах, если есть возможность – саперы извлекут, если времени нет, то хирурги оперируют прям в бронежилетах", - рассказал "Гламур". Он уточнил, что, ноги раненому бойцу сохранить не удалось, но жизнь ему спасли. "Здесь нет праздников, здесь нет выходных, люди поступают круглосуточно. Днем, утром, вечером, без разницы. Всегда всех примем, всегда всем окажем помощь, не зависимо от подразделений и так далее", - пояснил военный врач.
https://ria.ru/20240820/mediki-1967221145.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа передового медицинского госпиталя "Ахмат" в Артемовске
Корреспонденты РИА Новости проехали по "дороге жизни" в Артемовске и посмотрели на работу передового медицинского госпиталя "Ахмата".
2024-09-04T06:43
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PT6M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Специальная военная операция на Украине
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда
Военврачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три ВОГ
АРТЕМОВСК (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Военные врачи спецназа "Ахмат" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три неразорвавшихся осколочных боеприпаса, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Гламур".
"Позавчера привозили парнишку 27 лет, у него три неразорвавшихся ВОГ (выстрел осколочный гранатометный – ред.) в ногах, если есть возможность – саперы извлекут, если времени нет, то хирурги оперируют прям в бронежилетах", - рассказал "Гламур".
Он уточнил, что, ноги раненому бойцу сохранить не удалось, но жизнь ему спасли.
"Здесь нет праздников, здесь нет выходных, люди поступают круглосуточно. Днем, утром, вечером, без разницы. Всегда всех примем, всегда всем окажем помощь, не зависимо от подразделений и так далее", - пояснил военный врач.