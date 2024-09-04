https://ria.ru/20240904/vrachi-1970402627.html

Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда

Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда - РИА Новости, 04.09.2024

Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три снаряда

Военные врачи спецназа "Ахмат" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три неразорвавшихся осколочных боеприпаса, рассказал РИА Новости командир отделения... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:43

2024-09-04T06:43

2024-09-04T09:49

специальная военная операция на украине

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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Военные врачи спецназа "Ахмат" спасли жизнь бойцу, в теле которого застряли три неразорвавшихся осколочных боеприпаса, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Гламур". "Позавчера привозили парнишку 27 лет, у него три неразорвавшихся ВОГ (выстрел осколочный гранатометный – ред.) в ногах, если есть возможность – саперы извлекут, если времени нет, то хирурги оперируют прям в бронежилетах", - рассказал "Гламур". Он уточнил, что, ноги раненому бойцу сохранить не удалось, но жизнь ему спасли. "Здесь нет праздников, здесь нет выходных, люди поступают круглосуточно. Днем, утром, вечером, без разницы. Всегда всех примем, всегда всем окажем помощь, не зависимо от подразделений и так далее", - пояснил военный врач.

https://ria.ru/20240820/mediki-1967221145.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа передового медицинского госпиталя "Ахмат" в Артемовске Корреспонденты РИА Новости проехали по "дороге жизни" в Артемовске и посмотрели на работу передового медицинского госпиталя "Ахмата". 2024-09-04T06:43 true PT6M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов