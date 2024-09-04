https://ria.ru/20240904/vozhdenie-1970646649.html

В Дагестане завели уголовное дело против блогера

В Дагестане завели уголовное дело против блогера - РИА Новости, 04.09.2024

В Дагестане завели уголовное дело против блогера

Полицейские возбудили уголовное дело против блогера из Дагестана, который за рулем автомобиля выполнял опасные маневры, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:48

2024-09-04T21:48

2024-09-04T21:48

происшествия

авто

россия

махачкала

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bmw 1

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МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело против блогера из Дагестана, который за рулем автомобиля выполнял опасные маневры, сообщили в пресс-службе МВД республики. Ранее в Telegram-каналах появились публикации о том, как в Махачкале 28-летний блогер Саид Шахбанов, у которого более 270 тысяч подписчиков в Instagram*, за рулем BMW M5 грубо нарушает правила дорожного движения, в том числе дрифтует и выезжает на встречную полосу на оживленной дороге. Нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составили восемь административных материалов. "Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего дагестанского блогера по статье 267.1 уголовного кодекса РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Дело связано с нашумевшим видео, на котором зафиксировано опасное вождение и грубые нарушения правил дорожного движения", – говорится в сообщении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240528/blogersha-1948847396.html

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происшествия, авто, россия, махачкала, bmw ag, bmw 1