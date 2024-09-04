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В Дагестане завели уголовное дело против блогера - РИА Новости, 04.09.2024
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21:48 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vozhdenie-1970646649.html
В Дагестане завели уголовное дело против блогера
В Дагестане завели уголовное дело против блогера - РИА Новости, 04.09.2024
В Дагестане завели уголовное дело против блогера
Полицейские возбудили уголовное дело против блогера из Дагестана, который за рулем автомобиля выполнял опасные маневры, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:48
2024-09-04T21:48
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МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело против блогера из Дагестана, который за рулем автомобиля выполнял опасные маневры, сообщили в пресс-службе МВД республики. Ранее в Telegram-каналах появились публикации о том, как в Махачкале 28-летний блогер Саид Шахбанов, у которого более 270 тысяч подписчиков в Instagram*, за рулем BMW M5 грубо нарушает правила дорожного движения, в том числе дрифтует и выезжает на встречную полосу на оживленной дороге. Нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составили восемь административных материалов. "Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего дагестанского блогера по статье 267.1 уголовного кодекса РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Дело связано с нашумевшим видео, на котором зафиксировано опасное вождение и грубые нарушения правил дорожного движения", – говорится в сообщении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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происшествия, авто, россия, махачкала, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Авто, Россия, Махачкала, BMW AG, BMW 1
В Дагестане завели уголовное дело против блогера

В Дагестане завели уголовное дело против блогера за опасные маневры за рулем

© Flickr / Allie VerbovetskayaПолицейские машины в Махачкале, Дагестан
Полицейские машины в Махачкале, Дагестан - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Flickr / Allie Verbovetskaya
Полицейские машины в Махачкале, Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело против блогера из Дагестана, который за рулем автомобиля выполнял опасные маневры, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Ранее в Telegram-каналах появились публикации о том, как в Махачкале 28-летний блогер Саид Шахбанов, у которого более 270 тысяч подписчиков в Instagram*, за рулем BMW M5 грубо нарушает правила дорожного движения, в том числе дрифтует и выезжает на встречную полосу на оживленной дороге. Нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составили восемь административных материалов.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего дагестанского блогера по статье 267.1 уголовного кодекса РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Дело связано с нашумевшим видео, на котором зафиксировано опасное вождение и грубые нарушения правил дорожного движения", – говорится в сообщении.
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