https://ria.ru/20240904/vozhdenie-1970646649.html
В Дагестане завели уголовное дело против блогера
В Дагестане завели уголовное дело против блогера - РИА Новости, 04.09.2024
В Дагестане завели уголовное дело против блогера
Полицейские возбудили уголовное дело против блогера из Дагестана, который за рулем автомобиля выполнял опасные маневры, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:48
2024-09-04T21:48
2024-09-04T21:48
происшествия
авто
россия
махачкала
bmw ag
bmw 1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147347/36/1473473657_0:204:2178:1429_1920x0_80_0_0_57b070a52ff2b77fa1ec627da216db3e.jpg
МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело против блогера из Дагестана, который за рулем автомобиля выполнял опасные маневры, сообщили в пресс-службе МВД республики. Ранее в Telegram-каналах появились публикации о том, как в Махачкале 28-летний блогер Саид Шахбанов, у которого более 270 тысяч подписчиков в Instagram*, за рулем BMW M5 грубо нарушает правила дорожного движения, в том числе дрифтует и выезжает на встречную полосу на оживленной дороге. Нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составили восемь административных материалов. "Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего дагестанского блогера по статье 267.1 уголовного кодекса РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Дело связано с нашумевшим видео, на котором зафиксировано опасное вождение и грубые нарушения правил дорожного движения", – говорится в сообщении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240528/blogersha-1948847396.html
россия
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147347/36/1473473657_1:0:2178:1633_1920x0_80_0_0_e71a3dc1f11f9d38c9c0939b08937a96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, махачкала, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Авто, Россия, Махачкала, BMW AG, BMW 1
В Дагестане завели уголовное дело против блогера
В Дагестане завели уголовное дело против блогера за опасные маневры за рулем