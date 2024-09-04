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Лихачев рассказал, какие АЭС будут востребованы на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024
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08:15 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vostok-1970412807.html
Лихачев рассказал, какие АЭС будут востребованы на Дальнем Востоке
Лихачев рассказал, какие АЭС будут востребованы на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024
Лихачев рассказал, какие АЭС будут востребованы на Дальнем Востоке
Атомные энергоблоки малой мощности будут востребованы на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:15
2024-09-04T08:15
экономика
космос - риа наука
дальний восток
россия
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Атомные энергоблоки малой мощности будут востребованы на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Ранее был опубликован проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в России до 2042 года. Согласно схеме, новые АЭС планируется построить на Дальнем Востоке. "Здесь в генсхеме пока мы в некоем если не консенсусе, то договоренности находимся с Системным оператором (Единой энергетической системы РФ - ред.), что (Дальнему Востоку) нужна средняя мощность, большая маневренность, в нашем понимании от 600 мегаватт - реакторы ВВЭР со спектральным регулированием", - сказал Лихачев на сессии Восточного экономического форума-2024 по развитию энергетики на Дальнем Востоке. "Но возможны изменения, как в любом проекте, и у нас такие предложения имеются", - отметил Лихачев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/likhachev-1970239223.html
https://ria.ru/20240903/aes-1970258226.html
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экономика, космос - риа наука, дальний восток, россия, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Космос - РИА Наука, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Лихачев рассказал, какие АЭС будут востребованы на Дальнем Востоке

Лихачев: АЭС малой мощности будут востребованы на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Атомные энергоблоки малой мощности будут востребованы на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Ранее был опубликован проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в России до 2042 года. Согласно схеме, новые АЭС планируется построить на Дальнем Востоке.
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"Здесь в генсхеме пока мы в некоем если не консенсусе, то договоренности находимся с Системным оператором (Единой энергетической системы РФ - ред.), что (Дальнему Востоку) нужна средняя мощность, большая маневренность, в нашем понимании от 600 мегаватт - реакторы ВВЭР со спектральным регулированием", - сказал Лихачев на сессии Восточного экономического форума-2024 по развитию энергетики на Дальнем Востоке.
"Но возможны изменения, как в любом проекте, и у нас такие предложения имеются", - отметил Лихачев.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаКосмос - РИА НаукаДальний ВостокРоссияВладивостокАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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