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Бойцы "Центра" взяли в плен в ДНР семь боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/voennye-1970394624.html
Бойцы "Центра" взяли в плен в ДНР семь боевиков ВСУ
Бойцы "Центра" взяли в плен в ДНР семь боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
Бойцы "Центра" взяли в плен в ДНР семь боевиков ВСУ
Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенных пунктов ДНР взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ и... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:08
2024-09-04T05:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенных пунктов ДНР взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ и уничтожили множество военной техники противника, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ и уничтожили множество единиц военной техники противника, в том числе и американский бронеавтомобиль International MaxxPro", - говорится в сообщении Минобороны. Как рассказал командир роты с позывным "Виктор" о боях за один из населенных пунктов ДНР, сначала взяли четверых пленных. "Там был командир отделения и его отделение. После взятия их в плен их эвакуировали ко мне, я когда уже беседовал, на меня вышел командир взвода, говорит, еще пленных взяли. Когда их привели ко мне, оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит - у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек", - сказал "Виктор". По словам командира мотострелковой роты Героя России с позывным "Поэт", бойцы зашли в тыл противника и окружили его. "Они даже не понимали, что происходит. Противник выходил на позиции, думая, что сидят их, а сидели уже наши военнослужащие, брали их в плен", - сказал "Поэт". Командир мотострелкового взвода с позывным "Сава" рассказал, что взятый в плен командир роты 151-й бригады во время допроса указал данные о расположении войск, благодаря этому дальнейшее продвижение получилось продолжить без потерь.
https://ria.ru/20240904/desantniki-1970394487.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Центра" взяли в плен в ДНР семь боевиков ВСУ

Бойцы "Центра" при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенных пунктов ДНР взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ и уничтожили множество военной техники противника, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ и уничтожили множество единиц военной техники противника, в том числе и американский бронеавтомобиль International MaxxPro", - говорится в сообщении Минобороны.
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Как рассказал командир роты с позывным "Виктор" о боях за один из населенных пунктов ДНР, сначала взяли четверых пленных. "Там был командир отделения и его отделение. После взятия их в плен их эвакуировали ко мне, я когда уже беседовал, на меня вышел командир взвода, говорит, еще пленных взяли. Когда их привели ко мне, оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит - у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек", - сказал "Виктор".
По словам командира мотострелковой роты Героя России с позывным "Поэт", бойцы зашли в тыл противника и окружили его. "Они даже не понимали, что происходит. Противник выходил на позиции, думая, что сидят их, а сидели уже наши военнослужащие, брали их в плен", - сказал "Поэт".
Командир мотострелкового взвода с позывным "Сава" рассказал, что взятый в плен командир роты 151-й бригады во время допроса указал данные о расположении войск, благодаря этому дальнейшее продвижение получилось продолжить без потерь.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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