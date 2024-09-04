https://ria.ru/20240904/voennye-1970394624.html

Бойцы "Центра" взяли в плен в ДНР семь боевиков ВСУ

Бойцы "Центра" взяли в плен в ДНР семь боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

Бойцы "Центра" взяли в плен в ДНР семь боевиков ВСУ

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенных пунктов ДНР взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ и... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:08

2024-09-04T05:08

2024-09-04T05:08

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донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенных пунктов ДНР взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ и уничтожили множество военной техники противника, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ и уничтожили множество единиц военной техники противника, в том числе и американский бронеавтомобиль International MaxxPro", - говорится в сообщении Минобороны. Как рассказал командир роты с позывным "Виктор" о боях за один из населенных пунктов ДНР, сначала взяли четверых пленных. "Там был командир отделения и его отделение. После взятия их в плен их эвакуировали ко мне, я когда уже беседовал, на меня вышел командир взвода, говорит, еще пленных взяли. Когда их привели ко мне, оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит - у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек", - сказал "Виктор". По словам командира мотострелковой роты Героя России с позывным "Поэт", бойцы зашли в тыл противника и окружили его. "Они даже не понимали, что происходит. Противник выходил на позиции, думая, что сидят их, а сидели уже наши военнослужащие, брали их в плен", - сказал "Поэт". Командир мотострелкового взвода с позывным "Сава" рассказал, что взятый в плен командир роты 151-й бригады во время допроса указал данные о расположении войск, благодаря этому дальнейшее продвижение получилось продолжить без потерь.

https://ria.ru/20240904/desantniki-1970394487.html

https://ria.ru/20240814/plen-1966063902.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины