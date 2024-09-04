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Магаданские власти подпишут на ВЭФ соглашение с "Алросой"
Магаданские власти подпишут на ВЭФ соглашение с "Алросой" - РИА Новости, 04.09.2024
Магаданские власти подпишут на ВЭФ соглашение с "Алросой"
Власти Магаданской области на Восточном экономическом форме намерены подписать соглашение с компанией "Алроса" об инвестировании в добычу золота на Колыме,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:41
2024-09-04T07:41
2024-09-04T07:41
экономика
магаданская область
сергей носов
алроса
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Магаданской области на Восточном экономическом форме намерены подписать соглашение с компанией "Алроса" об инвестировании в добычу золота на Колыме, сказал в интервью РИА Новости на ВЭФ магаданский губернатор Сергей Носов. "Планируется важное соглашение для нас - это соглашение с "Алросой", компанией, которая собирается инвестировать в золото Магаданской области. Это проект глубиной до 30-го года", - сказал Носов. "Алроса" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Летом компания сообщила, что приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения "Дегдекан" в Магаданской области за 5,44 миллиарда рублей, планирует приступить к добыче в 2027 году.
https://ria.ru/20240701/zoloto-1956540896.html
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, магаданская область, сергей носов, алроса, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Магаданская область, Сергей Носов, Алроса, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Магаданские власти подпишут на ВЭФ соглашение с "Алросой"
Магаданские власти подпишут на ВЭФ соглашение с "Алросой" о добыче золота