Магаданские власти намерены поднять проблему избытка энергомощностей
Власти Магаданской области хотят поднять на ВЭФ проблему избытка энергомощностей
Губернатор Магаданской области Сергей Носов . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Магаданской области на Восточном экономическом форуме во Владивостоке намерены поднять проблему избытка энергетических мощностей в регионе и высоких тарифов, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2024 магаданский губернатор Сергей Носов.
Особенность энергетики Магаданской области - изолированность от единой энергосистемы России. На территории региона эксплуатируются четыре крупные электростанции - две гидроэлектростанции и две тепловые. При этом численность населения маленькая: меньше 200 тысяч человек.
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"У нас замкнутая энергетическая система. С одной стороны, у нас электроэнергии много. Но на данный момент мы от этого страдаем. Страдают жители, малый бизнес, потому что невыбранная электроэнергия увеличивает стоимость тарифа и для населения, и для бизнеса, и для бюджета. Поэтому дискуссия по развитию энергетики Дальнего Востока нас касается напрямую. Для нас важно, чтобы замкнутые энергетические системы с избытком электроэнергии нашли место в той программе, которая готовится", - сообщил Носов.
Он добавил, что решение проблемы на первоначальном этапе власти региона видят в открытии на территории Магаданской области крупного Центра обработки данных, который использует значительную часть имеющихся энергомощностей.
"Решения интересные есть, они были подписаны не в рамках форума. Сейчас уже регулируется законом это вид деятельности. Центр обработки данных на первом этапе – это решение проблемы. У нас проблема с избытком мощностей", - добавил Носов.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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