https://ria.ru/20240904/vlasti-1970408372.html

Магаданские власти намерены поднять проблему избытка энергомощностей

Магаданские власти намерены поднять проблему избытка энергомощностей - РИА Новости, 04.09.2024

Магаданские власти намерены поднять проблему избытка энергомощностей

Власти Магаданской области на Восточном экономическом форуме во Владивостоке намерены поднять проблему избытка энергетических мощностей в регионе и высоких... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:40

2024-09-04T07:40

2024-09-04T07:40

экономика

магаданская область

владивосток

россия

сергей носов

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Магаданской области на Восточном экономическом форуме во Владивостоке намерены поднять проблему избытка энергетических мощностей в регионе и высоких тарифов, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2024 магаданский губернатор Сергей Носов. Особенность энергетики Магаданской области - изолированность от единой энергосистемы России. На территории региона эксплуатируются четыре крупные электростанции - две гидроэлектростанции и две тепловые. При этом численность населения маленькая: меньше 200 тысяч человек. "У нас замкнутая энергетическая система. С одной стороны, у нас электроэнергии много. Но на данный момент мы от этого страдаем. Страдают жители, малый бизнес, потому что невыбранная электроэнергия увеличивает стоимость тарифа и для населения, и для бизнеса, и для бюджета. Поэтому дискуссия по развитию энергетики Дальнего Востока нас касается напрямую. Для нас важно, чтобы замкнутые энергетические системы с избытком электроэнергии нашли место в той программе, которая готовится", - сообщил Носов. Он добавил, что решение проблемы на первоначальном этапе власти региона видят в открытии на территории Магаданской области крупного Центра обработки данных, который использует значительную часть имеющихся энергомощностей. "Решения интересные есть, они были подписаны не в рамках форума. Сейчас уже регулируется законом это вид деятельности. Центр обработки данных на первом этапе – это решение проблемы. У нас проблема с избытком мощностей", - добавил Носов. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240419/trutnev-1940953561.html

https://ria.ru/20240710/vef-1958689671.html

магаданская область

владивосток

россия

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Алексей Калабанов

экономика, магаданская область, владивосток, россия, сергей носов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)