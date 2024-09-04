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Магаданские власти намерены поднять проблему избытка энергомощностей - РИА Новости, 04.09.2024
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07:40 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vlasti-1970408372.html
Магаданские власти намерены поднять проблему избытка энергомощностей
Магаданские власти намерены поднять проблему избытка энергомощностей - РИА Новости, 04.09.2024
Магаданские власти намерены поднять проблему избытка энергомощностей
Власти Магаданской области на Восточном экономическом форуме во Владивостоке намерены поднять проблему избытка энергетических мощностей в регионе и высоких... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:40
2024-09-04T07:40
экономика
магаданская область
владивосток
россия
сергей носов
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Магаданской области на Восточном экономическом форуме во Владивостоке намерены поднять проблему избытка энергетических мощностей в регионе и высоких тарифов, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2024 магаданский губернатор Сергей Носов. Особенность энергетики Магаданской области - изолированность от единой энергосистемы России. На территории региона эксплуатируются четыре крупные электростанции - две гидроэлектростанции и две тепловые. При этом численность населения маленькая: меньше 200 тысяч человек. "У нас замкнутая энергетическая система. С одной стороны, у нас электроэнергии много. Но на данный момент мы от этого страдаем. Страдают жители, малый бизнес, потому что невыбранная электроэнергия увеличивает стоимость тарифа и для населения, и для бизнеса, и для бюджета. Поэтому дискуссия по развитию энергетики Дальнего Востока нас касается напрямую. Для нас важно, чтобы замкнутые энергетические системы с избытком электроэнергии нашли место в той программе, которая готовится", - сообщил Носов. Он добавил, что решение проблемы на первоначальном этапе власти региона видят в открытии на территории Магаданской области крупного Центра обработки данных, который использует значительную часть имеющихся энергомощностей. "Решения интересные есть, они были подписаны не в рамках форума. Сейчас уже регулируется законом это вид деятельности. Центр обработки данных на первом этапе – это решение проблемы. У нас проблема с избытком мощностей", - добавил Носов. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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магаданская область
владивосток
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экономика, магаданская область, владивосток, россия, сергей носов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Магаданская область, Владивосток, Россия, Сергей Носов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Магаданские власти намерены поднять проблему избытка энергомощностей

Власти Магаданской области хотят поднять на ВЭФ проблему избытка энергомощностей

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Магаданской области на Восточном экономическом форуме во Владивостоке намерены поднять проблему избытка энергетических мощностей в регионе и высоких тарифов, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2024 магаданский губернатор Сергей Носов.
Особенность энергетики Магаданской области - изолированность от единой энергосистемы России. На территории региона эксплуатируются четыре крупные электростанции - две гидроэлектростанции и две тепловые. При этом численность населения маленькая: меньше 200 тысяч человек.
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"У нас замкнутая энергетическая система. С одной стороны, у нас электроэнергии много. Но на данный момент мы от этого страдаем. Страдают жители, малый бизнес, потому что невыбранная электроэнергия увеличивает стоимость тарифа и для населения, и для бизнеса, и для бюджета. Поэтому дискуссия по развитию энергетики Дальнего Востока нас касается напрямую. Для нас важно, чтобы замкнутые энергетические системы с избытком электроэнергии нашли место в той программе, которая готовится", - сообщил Носов.
Он добавил, что решение проблемы на первоначальном этапе власти региона видят в открытии на территории Магаданской области крупного Центра обработки данных, который использует значительную часть имеющихся энергомощностей.
"Решения интересные есть, они были подписаны не в рамках форума. Сейчас уже регулируется законом это вид деятельности. Центр обработки данных на первом этапе – это решение проблемы. У нас проблема с избытком мощностей", - добавил Носов.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаМагаданская областьВладивостокРоссияСергей НосовДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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