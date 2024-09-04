https://ria.ru/20240904/vladivostok--1970551353.html

Путин назвал Владивосток процветающим городом

Путин назвал Владивосток процветающим городом - РИА Новости, 04.09.2024

Путин назвал Владивосток процветающим городом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владивосток процветает. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:02

2024-09-04T16:02

2024-09-04T16:11

владимир путин

владивосток

россия

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владивосток процветает. Глава государства проводит встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ. "В свое время Владивосток был закрытый город", - сказал Путин на встрече, уточнив, что город был базой военно-морского флота. "А теперь он процветает", - добавил президент.

https://ria.ru/20240904/putin-1970547595.html

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Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ 2024-09-04T16:02 true PT1M18S

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владимир путин, владивосток, россия, общество