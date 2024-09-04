https://ria.ru/20240904/vladivostok--1970551353.html
Путин назвал Владивосток процветающим городом
Путин назвал Владивосток процветающим городом - РИА Новости, 04.09.2024
Путин назвал Владивосток процветающим городом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владивосток процветает. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:02
2024-09-04T16:02
2024-09-04T16:11
владимир путин
владивосток
россия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владивосток процветает. Глава государства проводит встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ. "В свое время Владивосток был закрытый город", - сказал Путин на встрече, уточнив, что город был базой военно-морского флота. "А теперь он процветает", - добавил президент.
https://ria.ru/20240904/putin-1970547595.html
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Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
2024-09-04T16:02
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владимир путин, владивосток, россия, общество
Владимир Путин, Владивосток, Россия, Общество
Путин назвал Владивосток процветающим городом
Президент РФ Путин: Владивосток был закрытым городом, а теперь он процветает