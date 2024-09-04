Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Владивосток процветающим городом - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 04.09.2024 (обновлено: 16:11 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/vladivostok--1970551353.html
Путин назвал Владивосток процветающим городом
Путин назвал Владивосток процветающим городом - РИА Новости, 04.09.2024
Путин назвал Владивосток процветающим городом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владивосток процветает. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:02
2024-09-04T16:11
владимир путин
владивосток
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владивосток процветает. Глава государства проводит встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ. "В свое время Владивосток был закрытый город", - сказал Путин на встрече, уточнив, что город был базой военно-морского флота. "А теперь он процветает", - добавил президент.
https://ria.ru/20240904/putin-1970547595.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ
2024-09-04T16:02
true
PT1M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, владивосток, россия, общество
Владимир Путин, Владивосток, Россия, Общество
Путин назвал Владивосток процветающим городом

Президент РФ Путин: Владивосток был закрытым городом, а теперь он процветает

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владивосток процветает.
Глава государства проводит встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
"В свое время Владивосток был закрытый город", - сказал Путин на встрече, уточнив, что город был базой военно-морского флота.
"А теперь он процветает", - добавил президент.
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024
Вчера, 15:48
 
Владимир ПутинВладивостокРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала