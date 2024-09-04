https://ria.ru/20240904/venesuela-1970636583.html
СМИ: в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы
СМИ: в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ: в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы
Второй самолет правительства Венесуэлы задержан в Доминикане, воздушному судну запрещено покидать страну, сообщила Доминиканская газета Diario Libre со ссылкой... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:40
2024-09-04T20:40
2024-09-04T20:40
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сен - РИА Новости. Второй самолет правительства Венесуэлы задержан в Доминикане, воздушному судну запрещено покидать страну, сообщила Доминиканская газета Diario Libre со ссылкой на источники. "Второй самолет, связанный с правительством (президента Венесуэлы - ред.) Николаса Мадуро, задержан в Доминикане по просьбе американских властей. На данный момент самолет находится в международном аэропорту и находится под наблюдением. Ему запрещено двигаться без решения суда", - пишет издание. В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий". Основанием для ареста принадлежащего Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст.
https://ria.ru/20240904/samolet_maduro-1970388122.html
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в мире, венесуэла, доминикана, сша, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Доминикана, США, Николас Мадуро
СМИ: в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы
Diario Libre: в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы