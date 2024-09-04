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Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку после ареста самолета Мадуро - РИА Новости, 04.09.2024
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03:43 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/venesuela-1970388635.html
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку после ареста самолета Мадуро
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку после ареста самолета Мадуро - РИА Новости, 04.09.2024
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку после ареста самолета Мадуро
Правительство Венесуэлы поблагодарило официального представителя МИД РФ Марию Захарову за ее решительное осуждение действий США, захвативших венесуэльский... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:43
2024-09-04T03:43
сша
венесуэла
россия
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boeing 747
международная организация гражданской авиации
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МЕХИКО, 4 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы поблагодарило официального представителя МИД РФ Марию Захарову за ее решительное осуждение действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет, и поддержку справедливых требований венесуэльцев о возврате украденных активов. "От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову, представителя российского министерства иностранных дел, за ее решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет. Мы также ценим вашу поддержку требований народа и боливарианского правительства о возвращении того, что было украдено у Венесуэльского государства, и в защите нашего суверенитета", - написал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале. В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Николаса Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали соучастниками преступных действий. Мария Захарова после этого заявила, что США, арестовав самолет президента Венесуэлы, показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами и намерение распоряжаться суверенной собственностью другого государства. Президентский борт стал вторым конфискованным США венесуэльским самолетом - в 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале текущего года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.
https://ria.ru/20240904/samolet_maduro-1970388122.html
https://ria.ru/20240904/maduro-1970386760.html
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сша, венесуэла, россия, николас мадуро, мария захарова, boeing 747, международная организация гражданской авиации, в мире
США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Мария Захарова, Boeing 747, Международная организация гражданской авиации, В мире
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку после ареста самолета Мадуро

Венесуэла поблагодарила МИД России за солидарность после ареста самолета Мадуро

© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы поблагодарило официального представителя МИД РФ Марию Захарову за ее решительное осуждение действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет, и поддержку справедливых требований венесуэльцев о возврате украденных активов.
"От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову, представителя российского министерства иностранных дел, за ее решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет. Мы также ценим вашу поддержку требований народа и боливарианского правительства о возвращении того, что было украдено у Венесуэльского государства, и в защите нашего суверенитета", - написал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Венесуэльский депутат высказался об аресте самолета Штатами
03:36
В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Николаса Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали соучастниками преступных действий.
Мария Захарова после этого заявила, что США, арестовав самолет президента Венесуэлы, показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами и намерение распоряжаться суверенной собственностью другого государства.
Президентский борт стал вторым конфискованным США венесуэльским самолетом - в 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале текущего года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Венесуэле подчеркнули значение возможного визита Мадуро на саммит БРИКС
03:15
 
СШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроМария ЗахароваBoeing 747Международная организация гражданской авиацииВ мире
 
 
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