Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку после ареста самолета Мадуро
Венесуэла поблагодарила МИД России за солидарность после ареста самолета Мадуро
© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы. Архивное фото
МЕХИКО, 4 сен - РИА Новости. Правительство Венесуэлы поблагодарило официального представителя МИД РФ Марию Захарову за ее решительное осуждение действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет, и поддержку справедливых требований венесуэльцев о возврате украденных активов.
"От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову, представителя российского министерства иностранных дел, за ее решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, захвативших венесуэльский президентский самолет. Мы также ценим вашу поддержку требований народа и боливарианского правительства о возвращении того, что было украдено у Венесуэльского государства, и в защите нашего суверенитета", - написал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.
В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Николаса Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали соучастниками преступных действий.
Мария Захарова после этого заявила, что США, арестовав самолет президента Венесуэлы, показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами и намерение распоряжаться суверенной собственностью другого государства.
Президентский борт стал вторым конфискованным США венесуэльским самолетом - в 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале текущего года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.