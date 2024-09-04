https://ria.ru/20240904/vef-1970433564.html

Лихачев рассказал о планах по строительству АЭС на Дальнем Востоке

Лихачев рассказал о планах по строительству АЭС на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024

Лихачев рассказал о планах по строительству АЭС на Дальнем Востоке

Вопрос строительства как минимум двух АЭС на Дальнем Востоке России, около Владивостока и в Хабаровском крае, сейчас обсуждается, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:45

2024-09-04T09:45

2024-09-04T10:57

хабаровский край

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

экономика

космос - риа наука

дальний восток

россия

алексей лихачев

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вопрос строительства как минимум двух АЭС на Дальнем Востоке России, около Владивостока и в Хабаровском крае, сейчас обсуждается, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Всерьез обсуждается вопрос создания как минимум двух атомных электростанций во Владивостоке и Хабаровске", - сказал Лихачев в рамках лекции общества "Знание" на Восточном экономическом форуме-2024.Согласно проекту генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2042 года, на Дальнем Востоке России предложено построить две АЭС - в районе села Эворон в Хабаровском крае и в районе Фокино в Приморье.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vef-1970427544.html

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хабаровский край, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, экономика, космос - риа наука, дальний восток, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет