https://ria.ru/20240904/vef-1970433564.html
Лихачев рассказал о планах по строительству АЭС на Дальнем Востоке
Лихачев рассказал о планах по строительству АЭС на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2024
Лихачев рассказал о планах по строительству АЭС на Дальнем Востоке
Вопрос строительства как минимум двух АЭС на Дальнем Востоке России, около Владивостока и в Хабаровском крае, сейчас обсуждается, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:45
2024-09-04T09:45
2024-09-04T10:57
хабаровский край
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
экономика
космос - риа наука
дальний восток
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алексей лихачев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вопрос строительства как минимум двух АЭС на Дальнем Востоке России, около Владивостока и в Хабаровском крае, сейчас обсуждается, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Всерьез обсуждается вопрос создания как минимум двух атомных электростанций во Владивостоке и Хабаровске", - сказал Лихачев в рамках лекции общества "Знание" на Восточном экономическом форуме-2024.Согласно проекту генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2042 года, на Дальнем Востоке России предложено построить две АЭС - в районе села Эворон в Хабаровском крае и в районе Фокино в Приморье.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vef-1970427544.html
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хабаровский край, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, экономика, космос - риа наука, дальний восток, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет
Хабаровский край, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, Экономика, Космос - РИА Наука, Дальний Восток, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет
Лихачев рассказал о планах по строительству АЭС на Дальнем Востоке
Лихачев: обсуждается вопрос создания как минимум двух АЭС на Дальнем Востоке