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Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ
Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024
Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ
Во Владивостоке проходит сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:36
2024-09-04T09:36
2024-09-04T09:36
юго-восточная азия
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Во Владивостоке проходит сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ.
юго-восточная азия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970454896_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc476a6f828909c38ca67f59df32dff1.jpg
Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ
Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ
2024-09-04T09:36
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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юго-восточная азия, видео
Юго-Восточная Азия
Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ
Во Владивостоке проходит сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ.
2024-09-04T09:36
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PT90M28S
Во Владивостоке проходит сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ.