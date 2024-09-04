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Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ

Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024

Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ

Во Владивостоке проходит сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:36

2024-09-04T09:36

2024-09-04T09:36

юго-восточная азия

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Во Владивостоке проходит сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ.

юго-восточная азия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ Сессия "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ" в рамках ВЭФ 2024-09-04T09:36 true PT90M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юго-восточная азия, видео