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Глава Росрыболовства рассказал о технологии производства черной икры
Глава Росрыболовства рассказал о технологии производства черной икры - РИА Новости, 04.09.2024
Глава Росрыболовства рассказал о технологии производства черной икры
Россия не будет использовать технологии производства "дешевой" черной икры, чтобы не уронить ее качество, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:31
2024-09-04T08:31
2024-09-04T09:02
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илья шестаков
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экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия не будет использовать технологии производства "дешевой" черной икры, чтобы не уронить ее качество, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме-2024."Можно, конечно, сейчас использовать технологии, которые не соответствуют стандартам безопасности и качества, тогда икра подешевеет. Но это не наш путь", - сказал Шестаков, комментируя возможное снижение цены на черную икру в России.По мнению Росрыболовства, необходимо производить качественную продукцию.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, илья шестаков, владивосток, экономика, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Россия, Илья Шестаков, Владивосток, Экономика, Дальневосточный федеральный университет
Глава Росрыболовства рассказал о технологии производства черной икры
Глава Росрыболовства: качество черной икры останется на прежнем уровне