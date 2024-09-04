https://ria.ru/20240904/vef-1970418162.html

Глава Росрыболовства рассказал о технологии производства черной икры

Глава Росрыболовства рассказал о технологии производства черной икры - РИА Новости, 04.09.2024

Глава Росрыболовства рассказал о технологии производства черной икры

Россия не будет использовать технологии производства "дешевой" черной икры, чтобы не уронить ее качество, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:31

2024-09-04T08:31

2024-09-04T09:02

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

россия

илья шестаков

владивосток

экономика

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970414503_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_1744ebb979516dafd604d742d2d7f859.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия не будет использовать технологии производства "дешевой" черной икры, чтобы не уронить ее качество, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме-2024."Можно, конечно, сейчас использовать технологии, которые не соответствуют стандартам безопасности и качества, тогда икра подешевеет. Но это не наш путь", - сказал Шестаков, комментируя возможное снижение цены на черную икру в России.По мнению Росрыболовства, необходимо производить качественную продукцию.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vef-1970419786.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф — 2024 (восточный экономический форум) , федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, илья шестаков, владивосток, экономика, дальневосточный федеральный университет