https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
Украинские войска находятся в тяжелом состоянии и могут не выстоять до конца 2024 года, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:20
2024-09-04T22:20
2024-09-04T22:20
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска находятся в тяжелом состоянии и могут не выстоять до конца 2024 года, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я не уверен, что они продержатся до конца года, потому что все происходит очень быстро, и они в отчаянии пытаются понять, что делать", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте. Джонсон также добавил, что Украина по всем направлениям несет просто катастрофические потери."Сейчас нет никакого способа остановить это в обозримые сроки", — резюмировал он.Из сводки Минобороны от среды следует, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970642731.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
Джонсон: ВСУ могут не продержаться даже до конца года