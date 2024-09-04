https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html

"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине

"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 04.09.2024

"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине

Украинские войска находятся в тяжелом состоянии и могут не выстоять до конца 2024 года, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:20

2024-09-04T22:20

2024-09-04T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска находятся в тяжелом состоянии и могут не выстоять до конца 2024 года, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я не уверен, что они продержатся до конца года, потому что все происходит очень быстро, и они в отчаянии пытаются понять, что делать", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте. Джонсон также добавил, что Украина по всем направлениям несет просто катастрофические потери."Сейчас нет никакого способа остановить это в обозримые сроки", — резюмировал он.Из сводки Минобороны от среды следует, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970642731.html

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970618910.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины