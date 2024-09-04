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"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970649503.html
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
Украинские войска находятся в тяжелом состоянии и могут не выстоять до конца 2024 года, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:20
2024-09-04T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска находятся в тяжелом состоянии и могут не выстоять до конца 2024 года, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я не уверен, что они продержатся до конца года, потому что все происходит очень быстро, и они в отчаянии пытаются понять, что делать", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте. Джонсон также добавил, что Украина по всем направлениям несет просто катастрофические потери."Сейчас нет никакого способа остановить это в обозримые сроки", — резюмировал он.Из сводки Минобороны от среды следует, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970642731.html
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украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине

Джонсон: ВСУ могут не продержаться даже до конца года

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный под Часовым Яром
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный под Часовым Яром. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска находятся в тяжелом состоянии и могут не выстоять до конца 2024 года, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я не уверен, что они продержатся до конца года, потому что все происходит очень быстро, и они в отчаянии пытаются понять, что делать", — отметил он.
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По словам эксперта, ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте. Джонсон также добавил, что Украина по всем направлениям несет просто катастрофические потери.
"Сейчас нет никакого способа остановить это в обозримые сроки", — резюмировал он.
Из сводки Минобороны от среды следует, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР, потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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