https://ria.ru/20240904/ukraina-1970642731.html

Украинский медик раскрыл причину высоких потерь в Полтаве

Украинский медик раскрыл причину высоких потерь в Полтаве - РИА Новости, 04.09.2024

Украинский медик раскрыл причину высоких потерь в Полтаве

Высокие потери ВСУ в Полтаве связаны с плохим уровнем подготовки врачей, заявил медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Игорь Ткачев в соцсети... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:09

2024-09-04T21:09

2024-09-04T21:09

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Высокие потери ВСУ в Полтаве связаны с плохим уровнем подготовки врачей, заявил медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Игорь Ткачев в соцсети Instagram*."Уверен, что вчера мы спасли не одну жизнь. К сожалению, волонтеры и командование медицинских сил, похоже, убило вчера в Полтаве больше людей, чем мы смогли спасти. Некачественные турникеты были повсюду, и, кажется, оригинальные сертифицированы были только у нас", — отметил он.По словам медика, многие из прибывших на место не умели оказывать помощь, а у некоторых даже не было аптечек.Накануне утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва. По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, одной из целей был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970618910.html

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в мире, полтава, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины