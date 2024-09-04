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В ГД сравнили череду отставок на Украине с бегством крыс с тонущего корабля - РИА Новости, 04.09.2024
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17:02 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970571858.html
В ГД сравнили череду отставок на Украине с бегством крыс с тонущего корабля
В ГД сравнили череду отставок на Украине с бегством крыс с тонущего корабля - РИА Новости, 04.09.2024
В ГД сравнили череду отставок на Украине с бегством крыс с тонущего корабля
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал череду отставок в правительстве Украины бегством крыс с тонущего корабля. Об этом он заявил в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:02
2024-09-04T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал череду отставок в правительстве Украины бегством крыс с тонущего корабля. Об этом он заявил в Telegram-канале."Парад увольнений в украинском кабмине - не что иное, как бегство крыс с тонущего корабля", - написал Бабашов. Депутат считает, что подлинная причина отставок в том, что дни нацистского режима на Украине сочтены. "Уверен, вскоре мы увидим всю эту шайку в США и ЕС", - подчеркнул Бабашов. Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подали заявления об отставке. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
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в мире, украина, сша, руслан стефанчук, денис малюська, ольга стефанишина, госдума рф, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Руслан Стефанчук, Денис Малюська, Ольга Стефанишина, Госдума РФ, Евросоюз, Верховная Рада Украины
В ГД сравнили череду отставок на Украине с бегством крыс с тонущего корабля

Депутат Бабашов назвал череду отставок в правительстве Украины бегством крыс

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал череду отставок в правительстве Украины бегством крыс с тонущего корабля. Об этом он заявил в Telegram-канале.
"Парад увольнений в украинском кабмине - не что иное, как бегство крыс с тонущего корабля", - написал Бабашов.
Депутат считает, что подлинная причина отставок в том, что дни нацистского режима на Украине сочтены.
"Уверен, вскоре мы увидим всю эту шайку в США и ЕС", - подчеркнул Бабашов.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подали заявления об отставке. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Глава МИД Украины подал заявление об отставке
Вчера, 08:42
 
В миреУкраинаСШАРуслан СтефанчукДенис МалюськаОльга СтефанишинаГосдума РФЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
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