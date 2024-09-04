https://ria.ru/20240904/ukraina-1970571858.html

В ГД сравнили череду отставок на Украине с бегством крыс с тонущего корабля

В ГД сравнили череду отставок на Украине с бегством крыс с тонущего корабля - РИА Новости, 04.09.2024

В ГД сравнили череду отставок на Украине с бегством крыс с тонущего корабля

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал череду отставок в правительстве Украины бегством крыс с тонущего корабля. Об этом он заявил в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:02

2024-09-04T17:02

2024-09-04T17:02

в мире

украина

сша

руслан стефанчук

денис малюська

ольга стефанишина

госдума рф

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал череду отставок в правительстве Украины бегством крыс с тонущего корабля. Об этом он заявил в Telegram-канале."Парад увольнений в украинском кабмине - не что иное, как бегство крыс с тонущего корабля", - написал Бабашов. Депутат считает, что подлинная причина отставок в том, что дни нацистского режима на Украине сочтены. "Уверен, вскоре мы увидим всю эту шайку в США и ЕС", - подчеркнул Бабашов. Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подали заявления об отставке. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

https://ria.ru/20240904/kuleba-1970422147.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, руслан стефанчук, денис малюська, ольга стефанишина, госдума рф, евросоюз, верховная рада украины