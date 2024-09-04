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Стало известно, на какой самоубийственный шаг Запад может толкнуть Киев - РИА Новости, 04.09.2024
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15:36 04.09.2024 (обновлено: 15:47 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970541730.html
Стало известно, на какой самоубийственный шаг Запад может толкнуть Киев
Стало известно, на какой самоубийственный шаг Запад может толкнуть Киев - РИА Новости, 04.09.2024
Стало известно, на какой самоубийственный шаг Запад может толкнуть Киев
Международный валютный фонд хочет подтолкнуть Украину к ускоренной девальвации валюты, снижению процентных ставок и повышению налогов, чтобы снизить дефицит... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:36
2024-09-04T15:47
киев
украина
мвф
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд хочет подтолкнуть Украину к ускоренной девальвации валюты, снижению процентных ставок и повышению налогов, чтобы снизить дефицит бюджета страны, сообщает Bloomberg."Сотрудники МВФ, которые должны прибыть в Киев, как ожидается, будут оказывать давление на истерзанную конфликтом страну, чтобы она предприняла эти шаги для продолжения финансовой поддержки", — пишет издание со ссылкой на неназванных украинских чиновников.Отмечается, что Фонд намерен поставить это условием Киеву для выделения нового транша на сумму более миллиарда долларов. Однако, подчеркивается в статье, Национальный банк Украины не хочет допускать дальнейшего ослабления гривны, так как с октября прошлого года валюта уже потеряла более десяти процентов стоимости по отношению к доллару. Повышение налогов же понизит рейтинг правительства, так как население Украины испытает на себе большее экономическое давление, пишет издание.В июле Киев получил от Международного валютного фонда транш в размере 2,2 миллиарда долларов. Ранее в марте МВФ выделил стране 880 миллионов долларов в рамках четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970390366.html
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киев, украина, мвф
Киев, Украина, МВФ
Стало известно, на какой самоубийственный шаг Запад может толкнуть Киев

Bloomberg: МВФ хочет вынудить Киев девальвировать гривну

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд хочет подтолкнуть Украину к ускоренной девальвации валюты, снижению процентных ставок и повышению налогов, чтобы снизить дефицит бюджета страны, сообщает Bloomberg.
"Сотрудники МВФ, которые должны прибыть в Киев, как ожидается, будут оказывать давление на истерзанную конфликтом страну, чтобы она предприняла эти шаги для продолжения финансовой поддержки", — пишет издание со ссылкой на неназванных украинских чиновников.
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Отмечается, что Фонд намерен поставить это условием Киеву для выделения нового транша на сумму более миллиарда долларов. Однако, подчеркивается в статье, Национальный банк Украины не хочет допускать дальнейшего ослабления гривны, так как с октября прошлого года валюта уже потеряла более десяти процентов стоимости по отношению к доллару. Повышение налогов же понизит рейтинг правительства, так как население Украины испытает на себе большее экономическое давление, пишет издание.
В июле Киев получил от Международного валютного фонда транш в размере 2,2 миллиарда долларов. Ранее в марте МВФ выделил стране 880 миллионов долларов в рамках четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
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