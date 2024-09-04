https://ria.ru/20240904/ukraina-1970541730.html

Стало известно, на какой самоубийственный шаг Запад может толкнуть Киев

Стало известно, на какой самоубийственный шаг Запад может толкнуть Киев - РИА Новости, 04.09.2024

Стало известно, на какой самоубийственный шаг Запад может толкнуть Киев

Международный валютный фонд хочет подтолкнуть Украину к ускоренной девальвации валюты, снижению процентных ставок и повышению налогов, чтобы снизить дефицит... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:36

2024-09-04T15:36

2024-09-04T15:47

киев

украина

мвф

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Международный валютный фонд хочет подтолкнуть Украину к ускоренной девальвации валюты, снижению процентных ставок и повышению налогов, чтобы снизить дефицит бюджета страны, сообщает Bloomberg."Сотрудники МВФ, которые должны прибыть в Киев, как ожидается, будут оказывать давление на истерзанную конфликтом страну, чтобы она предприняла эти шаги для продолжения финансовой поддержки", — пишет издание со ссылкой на неназванных украинских чиновников.Отмечается, что Фонд намерен поставить это условием Киеву для выделения нового транша на сумму более миллиарда долларов. Однако, подчеркивается в статье, Национальный банк Украины не хочет допускать дальнейшего ослабления гривны, так как с октября прошлого года валюта уже потеряла более десяти процентов стоимости по отношению к доллару. Повышение налогов же понизит рейтинг правительства, так как население Украины испытает на себе большее экономическое давление, пишет издание.В июле Киев получил от Международного валютного фонда транш в размере 2,2 миллиарда долларов. Ранее в марте МВФ выделил стране 880 миллионов долларов в рамках четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970390366.html

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киев

украина

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киев, украина, мвф