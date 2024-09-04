https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html

На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина

На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина - РИА Новости, 04.09.2024

На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина

В скором времени Украина потеряет контроль над городами Красноармейск (украинское название — Покровск), Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в ДНР, заявил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:33

2024-09-04T15:33

2024-09-04T16:36

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В скором времени Украина потеряет контроль над городами Красноармейск (украинское название — Покровск), Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления Соединенных Штатов и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров", — считает аналитик.По мнению Меркуриса, несмотря на неминуемые территориальные потери руководство Украины не пойдет на мирные переговоры из-за страха потерять власть после прекращения боевых действий."Я не думаю, что этот конфликт закончится переговорами, он закончится на фронтах сражений", — заключил эксперт.В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку не готов проводить выборы. Как отметил глава государства, шансов на переизбрание у действующей власти на Украине немного.

https://ria.ru/20240904/kiev-1970557794.html

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