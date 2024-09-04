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На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 04.09.2024 (обновлено: 16:36 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html
На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина
На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина - РИА Новости, 04.09.2024
На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина
В скором времени Украина потеряет контроль над городами Красноармейск (украинское название — Покровск), Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в ДНР, заявил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:33
2024-09-04T16:36
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В скором времени Украина потеряет контроль над городами Красноармейск (украинское название — Покровск), Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления Соединенных Штатов и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров", — считает аналитик.По мнению Меркуриса, несмотря на неминуемые территориальные потери руководство Украины не пойдет на мирные переговоры из-за страха потерять власть после прекращения боевых действий."Я не думаю, что этот конфликт закончится переговорами, он закончится на фронтах сражений", — заключил эксперт.В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку не готов проводить выборы. Как отметил глава государства, шансов на переизбрание у действующей власти на Украине немного.
https://ria.ru/20240904/kiev-1970557794.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, ДНР, Владимир Путин
На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина

Меркурис: ВСУ скоро потеряют пять городов в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В скором времени Украина потеряет контроль над городами Красноармейск (украинское название — Покровск), Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления Соединенных Штатов и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров", — считает аналитик.
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По мнению Меркуриса, несмотря на неминуемые территориальные потери руководство Украины не пойдет на мирные переговоры из-за страха потерять власть после прекращения боевых действий.
«
"Я не думаю, что этот конфликт закончится переговорами, он закончится на фронтах сражений", — заключил эксперт.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку не готов проводить выборы. Как отметил глава государства, шансов на переизбрание у действующей власти на Украине немного.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВеликобританияУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФДНРВладимир Путин
 
 
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