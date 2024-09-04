"Подковерные игры". Рогов объяснил череду отставок на Украине
Рогов: череда отставок на Украине связана с переделом власти
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что череда отставок на Украине связана с переделом власти.
"На постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского, начался очередной этап передела власти. Все это следствие подковерной игры и попыток полностью переподчинить себе правительство со стороны главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который непросто упивается властью, а стремится замкнуть финансовые потоки на себя", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, из власти убираются люди, имеющие отношение к украинскому олигарху Ринату Ахметову.
"Влияние Ахметова сокращается еще и потому, что действующей энергетики как и прибыли для Зеленского от коррупционных схем Ахметова всё меньше", - сказал Рогов.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.