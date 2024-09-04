https://ria.ru/20240904/ukraina-1970512415.html

"Подковерные игры". Рогов объяснил череду отставок на Украине

"Подковерные игры". Рогов объяснил череду отставок на Украине - РИА Новости, 04.09.2024

"Подковерные игры". Рогов объяснил череду отставок на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:16

2024-09-04T14:16

2024-09-04T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что череда отставок на Украине связана с переделом власти. "На постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского, начался очередной этап передела власти. Все это следствие подковерной игры и попыток полностью переподчинить себе правительство со стороны главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который непросто упивается властью, а стремится замкнуть финансовые потоки на себя", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, из власти убираются люди, имеющие отношение к украинскому олигарху Ринату Ахметову. "Влияние Ахметова сокращается еще и потому, что действующей энергетики как и прибыли для Зеленского от коррупционных схем Ахметова всё меньше", - сказал Рогов. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970380195.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир рогов, верховная рада украины, андрей ермак