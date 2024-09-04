СМИ назвали преемника Кулебы
Bloomberg: замглавы МИД Украины Сибига сменит Кулебу
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Украины Андрей Сибига, как ожидается, сменит Дмитрия Кулебу на посту главы ведомства, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на источник.
В среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.
"Ожидается, что украинский дипломат Андрей Сибига сменит Дмитрия Кулебу на посту министра иностранных дел", - приводит агентство слова источника. Как отмечает Блумберг, Кулеба же теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.
Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил РИА Новости, что приход Сибиги на пост главы МИД Украины будет означать, что украинское дипведомство все больше превращается в технический орган и его статус снижается.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.