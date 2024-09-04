https://ria.ru/20240904/ukraina-1970507717.html
СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине
СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине
Запад теряется в догадках по поводу происходящих на Украине перестановок в правительстве, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:59
2024-09-04T13:59
2024-09-04T13:59
в мире
украина
денис малюська
дмитрий кулеба
верховная рада украины
ольга стефанишина
ирина верещук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запад теряется в догадках по поводу происходящих на Украине перестановок в правительстве, передает агентство Bloomberg. "Западные союзники теряются в догадках по поводу перестановок", - сообщает агентство, отмечая, что нынешняя перестановка в правительстве Украины стала самой масштабной за время конфликта. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис малюська, дмитрий кулеба, верховная рада украины, ольга стефанишина, ирина верещук
В мире, Украина, Денис Малюська, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук
СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине
Bloomberg: Запад в замешательстве из-за перестановок в украинском правительстве