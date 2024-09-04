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СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
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13:59 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970507717.html
СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине
СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине
Запад теряется в догадках по поводу происходящих на Украине перестановок в правительстве, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:59
2024-09-04T13:59
в мире
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денис малюська
дмитрий кулеба
верховная рада украины
ольга стефанишина
ирина верещук
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запад теряется в догадках по поводу происходящих на Украине перестановок в правительстве, передает агентство Bloomberg. "Западные союзники теряются в догадках по поводу перестановок", - сообщает агентство, отмечая, что нынешняя перестановка в правительстве Украины стала самой масштабной за время конфликта. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
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в мире, украина, денис малюська, дмитрий кулеба, верховная рада украины, ольга стефанишина, ирина верещук
В мире, Украина, Денис Малюська, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук
СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине

Bloomberg: Запад в замешательстве из-за перестановок в украинском правительстве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запад теряется в догадках по поводу происходящих на Украине перестановок в правительстве, передает агентство Bloomberg.
"Западные союзники теряются в догадках по поводу перестановок", - сообщает агентство, отмечая, что нынешняя перестановка в правительстве Украины стала самой масштабной за время конфликта.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление после отставок в правительстве
Вчера, 08:41
 
В миреУкраинаДенис МалюськаДмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныОльга СтефанишинаИрина Верещук
 
 
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