https://ria.ru/20240904/ukraina-1970507717.html

СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине

СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине - РИА Новости, 04.09.2024

СМИ: Запад теряется в догадках по поводу кадровых перестановок на Украине

Запад теряется в догадках по поводу происходящих на Украине перестановок в правительстве, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:59

2024-09-04T13:59

2024-09-04T13:59

в мире

украина

денис малюська

дмитрий кулеба

верховная рада украины

ольга стефанишина

ирина верещук

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запад теряется в догадках по поводу происходящих на Украине перестановок в правительстве, передает агентство Bloomberg. "Западные союзники теряются в догадках по поводу перестановок", - сообщает агентство, отмечая, что нынешняя перестановка в правительстве Украины стала самой масштабной за время конфликта. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

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в мире, украина, денис малюська, дмитрий кулеба, верховная рада украины, ольга стефанишина, ирина верещук