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Россия призвала Британию отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 04.09.2024
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12:57 04.09.2024 (обновлено: 13:24 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970489838.html
Россия призвала Британию отказаться от поддержки Киева
Россия призвала Британию отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 04.09.2024
Россия призвала Британию отказаться от поддержки Киева
Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:57
2024-09-04T13:24
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области, проводилась в Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Призываем Лондон, стремящийся ради продвижения собственных геополитических интересов приносить в жертву украинский народ и украинскую государственность, немедленно отказаться от поддержки челевеконенавистнического режима и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации", - указала она.
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в мире, россия, киев, лондон, мария захарова, ростовская область, диверсанты
В мире, Россия, Киев, Лондон, Мария Захарова, Ростовская область, диверсанты
Россия призвала Британию отказаться от поддержки Киева

МИД РФ: Россия призвала Британию отказаться от поддержки Киеву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области, проводилась в Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем Лондон, стремящийся ради продвижения собственных геополитических интересов приносить в жертву украинский народ и украинскую государственность, немедленно отказаться от поддержки челевеконенавистнического режима и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации", - указала она.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
"Враги не захотят этого слышать". В Британии восхитились политикой Путина
3 сентября, 22:02
 
В миреРоссияКиевЛондонМария ЗахароваРостовская областьдиверсанты
 
 
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