https://ria.ru/20240904/ukraina-1970489838.html

Россия призвала Британию отказаться от поддержки Киева

Россия призвала Британию отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 04.09.2024

Россия призвала Британию отказаться от поддержки Киева

Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:57

2024-09-04T12:57

2024-09-04T13:24

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области, проводилась в Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Призываем Лондон, стремящийся ради продвижения собственных геополитических интересов приносить в жертву украинский народ и украинскую государственность, немедленно отказаться от поддержки челевеконенавистнического режима и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации", - указала она.

https://ria.ru/20240903/gallouey-1970368302.html

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лондон

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