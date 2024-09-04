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Захарова высмеяла "новый план" Украины в отношении России - РИА Новости, 04.09.2024
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11:19 04.09.2024 (обновлено: 11:24 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970458009.html
Захарова высмеяла "новый план" Украины в отношении России
Захарова высмеяла "новый план" Украины в отношении России - РИА Новости, 04.09.2024
Захарова высмеяла "новый план" Украины в отношении России
Киевский режим пытается добиться у союзников разрешения снять ограничения на удары вглубь территории России из-за тяжелого положения на передовой, заявила... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:19
2024-09-04T11:24
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Киевский режим пытается добиться у союзников разрешения снять ограничения на удары вглубь территории России из-за тяжелого положения на передовой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях IX Восточного экономического форума."В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте киевский режим взялся за продвижение некоего, как они это сформулировали, нового плана", — сказала она.По словам Захаровой, для его реализации киевский режим выпрашивает у Запада право на удары дальнобойным оружием.Захарова посоветовала Киеву назвать этот план "новым планом беды".В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.27 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240824/ssha-1968184892.html
https://ria.ru/20240904/peskov-1970406290.html
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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, патрик райдер, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Патрик Райдер, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Захарова высмеяла "новый план" Украины в отношении России

Захарова предложила Украине назвать их новый план планом беды

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Киевский режим пытается добиться у союзников разрешения снять ограничения на удары вглубь территории России из-за тяжелого положения на передовой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях IX Восточного экономического форума.
"В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте киевский режим взялся за продвижение некоего, как они это сформулировали, нового плана", — сказала она.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
СМИ узнали, почему США запрещают Украине наносить удары вглубь России
24 августа, 01:41
По словам Захаровой, для его реализации киевский режим выпрашивает у Запада право на удары дальнобойным оружием.
Захарова посоветовала Киеву назвать этот план "новым планом беды".
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России
07:16
27 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В США разрушили главный "миф" Украины об ударах по России
28 августа, 15:30
 
В миреРоссияСШАУкраинаМария ЗахароваПатрик РайдерДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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