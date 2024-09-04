Захарова высмеяла "новый план" Украины в отношении России
Захарова предложила Украине назвать их новый план планом беды
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Киевский режим пытается добиться у союзников разрешения снять ограничения на удары вглубь территории России из-за тяжелого положения на передовой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях IX Восточного экономического форума.
"В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте киевский режим взялся за продвижение некоего, как они это сформулировали, нового плана", — сказала она.
По словам Захаровой, для его реализации киевский режим выпрашивает у Запада право на удары дальнобойным оружием.
Захарова посоветовала Киеву назвать этот план "новым планом беды".
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
27 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
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