https://ria.ru/20240904/ukraina-1970425504.html

"Масштабы поражают". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ

"Масштабы поражают". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

"Масштабы поражают". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал публикацию в Washington Post, где автор указала на большое число погибших украинских военных. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:08

2024-09-04T09:08

2024-09-04T10:52

в мире

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херсонская область

владимир зеленский

мария захарова

вооруженные силы украины

чей боуз

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал публикацию в Washington Post, где автор указала на большое число погибших украинских военных."Масштабы потерь Украины поражают", — написал он.Боуз добавил, что Владимир Зеленский лжет, говоря, что целые подразделения пропали без вести, так как в таком случае семьи "пропавших" не смогут требовать выплат от государства.В феврале Зеленский заявлял, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны, 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.

https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970341331.html

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