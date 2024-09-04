Украина не вернет деньги МВФ, убеждены американские эксперты
Эксперты: Украина не вернет деньги МВФ, ими финансируют скрытые интересы
© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Украина не вернет деньги Международного валютного фонда (МВФ), этими средствами финансируются злонамеренные и скрытые интересы, убеждены американские эксперты.
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"Владимир Зеленский всего лишь пешка для многочисленных злонамеренных интересов, которые прикрыты находящимися на поверхности жалобными призывами о поддержке", - заявил РИА Новости бывший менеджер хедж-фонда и экономический аналитик Чарльз Ортель
По его словам, киевский режим, без сомнения, антидемократичен и демонстрирует ценности, достойные осуждения.
Эксперт отметил, что следует оценить влияние Киева на президента США Джо Байдена и неоконсерваторов. "Администрация Байдена, как и предыдущие с 1992 года, решила, что основой культа глобализма является разрушение наций, а не их восстановление. Украина станет перевалочным пунктом для транзита бандитов между Западной Европой и Ближним Востоком", - добавил он.
"Ни при каких обстоятельствах деньги никогда не будут возвращены", - подчеркнул эксперт.
Со своей стороны бывший торговый банкир, экономический аналитик и колумнист Мартин Хатчинсон заявил РИА Новости, что Украине нужно новое демократически избранное правительство без Зеленского.
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"Если она станет по-настоящему капиталистической, то все будет хорошо", - уточнил эксперт.
Как сообщалось, 4 сентября на Украину ожидается визит делегации МВФ для принятия решения о выделении очередного транша помощи. Киев по результатам пятого пересмотра программы расширенного финансирования рассчитывает получить 1,1 млрд долларов этой осенью. В июле Киев получил от МВФ 2,2 миллиарда долларов, в марте - 880 млн в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности тогда от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".