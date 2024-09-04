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"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 04.09.2024 (обновлено: 01:55 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970382783.html
"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине
"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине
Возможное крушение украинской обороны в Донбассе откроет новый этап конфликта на Украине, сообщает британский портал UnHerd. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T01:54
2024-09-04T01:55
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возможное крушение украинской обороны в Донбассе откроет новый этап конфликта на Украине, сообщает британский портал UnHerd."Мы наблюдаем операции, которые могут вывести конфликт на новый этап. &lt;...&gt; Если линия фронта в Донбассе рухнет в ближайшие недели, перед российской армией не останется никаких явных препятствий до &lt;...&gt; Днепра", — говорится в статье.Как отметил портал, опасность развала фронта ВСУ связана с российским наступлением на город Красноармейск в ДНР. Его падение затруднит снабжение ключевых укрепрайонов украинской армии, взятие которых приведет к коллапсу всей обороны."Украина не в силах остановить неизбежное", — подчеркнули в UnHerd.Во вторник Министерство обороны отчиталось о продвижении группировки "Центр" в ДНР. Как указали в ведомстве, российская армия нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ, в том числе в районе населенного пункта Гродовка на Красноармейском направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240903/okruzhenie-1970119943.html
https://ria.ru/20240903/vsu-1970313365.html
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине

UnHerd: поражение ВСУ в Донбассе откроет новый этап в конфликте на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возможное крушение украинской обороны в Донбассе откроет новый этап конфликта на Украине, сообщает британский портал UnHerd.
"Мы наблюдаем операции, которые могут вывести конфликт на новый этап. <...> Если линия фронта в Донбассе рухнет в ближайшие недели, перед российской армией не останется никаких явных препятствий до <...> Днепра", — говорится в статье.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
"Станет катастрофой". На Западе заговорили об окружении ВСУ
Вчера, 03:57
Как отметил портал, опасность развала фронта ВСУ связана с российским наступлением на город Красноармейск в ДНР. Его падение затруднит снабжение ключевых укрепрайонов украинской армии, взятие которых приведет к коллапсу всей обороны.
"Украина не в силах остановить неизбежное", — подчеркнули в UnHerd.
Во вторник Министерство обороны отчиталось о продвижении группировки "Центр" в ДНР. Как указали в ведомстве, российская армия нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ, в том числе в районе населенного пункта Гродовка на Красноармейском направлении.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
WP показала серьезность потерь ВСУ при помощи видео с кладбища
Вчера, 16:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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