https://ria.ru/20240904/ukraina-1970382783.html
"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине
"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине
Возможное крушение украинской обороны в Донбассе откроет новый этап конфликта на Украине, сообщает британский портал UnHerd. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T01:54
2024-09-04T01:54
2024-09-04T01:55
специальная военная операция на украине
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донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возможное крушение украинской обороны в Донбассе откроет новый этап конфликта на Украине, сообщает британский портал UnHerd."Мы наблюдаем операции, которые могут вывести конфликт на новый этап. <...> Если линия фронта в Донбассе рухнет в ближайшие недели, перед российской армией не останется никаких явных препятствий до <...> Днепра", — говорится в статье.Как отметил портал, опасность развала фронта ВСУ связана с российским наступлением на город Красноармейск в ДНР. Его падение затруднит снабжение ключевых укрепрайонов украинской армии, взятие которых приведет к коллапсу всей обороны."Украина не в силах остановить неизбежное", — подчеркнули в UnHerd.Во вторник Министерство обороны отчиталось о продвижении группировки "Центр" в ДНР. Как указали в ведомстве, российская армия нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ, в том числе в районе населенного пункта Гродовка на Красноармейском направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240903/okruzhenie-1970119943.html
https://ria.ru/20240903/vsu-1970313365.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине
UnHerd: поражение ВСУ в Донбассе откроет новый этап в конфликте на Украине