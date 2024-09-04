https://ria.ru/20240904/ukraina-1970382783.html

"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине

"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине - РИА Новости, 04.09.2024

"В ближайшие недели". СМИ предупредили о новом этапе конфликта на Украине

Возможное крушение украинской обороны в Донбассе откроет новый этап конфликта на Украине, сообщает британский портал UnHerd. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T01:54

2024-09-04T01:54

2024-09-04T01:55

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Возможное крушение украинской обороны в Донбассе откроет новый этап конфликта на Украине, сообщает британский портал UnHerd."Мы наблюдаем операции, которые могут вывести конфликт на новый этап. <...> Если линия фронта в Донбассе рухнет в ближайшие недели, перед российской армией не останется никаких явных препятствий до <...> Днепра", — говорится в статье.Как отметил портал, опасность развала фронта ВСУ связана с российским наступлением на город Красноармейск в ДНР. Его падение затруднит снабжение ключевых укрепрайонов украинской армии, взятие которых приведет к коллапсу всей обороны."Украина не в силах остановить неизбежное", — подчеркнули в UnHerd.Во вторник Министерство обороны отчиталось о продвижении группировки "Центр" в ДНР. Как указали в ведомстве, российская армия нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ, в том числе в районе населенного пункта Гродовка на Красноармейском направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240903/okruzhenie-1970119943.html

https://ria.ru/20240903/vsu-1970313365.html

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины