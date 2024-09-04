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СМИ: среди чиновников в Киеве царит беспокойство после отставок в кабмине - РИА Новости, 04.09.2024
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00:59 04.09.2024 (обновлено: 01:22 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970380195.html
СМИ: среди чиновников в Киеве царит беспокойство после отставок в кабмине
СМИ: среди чиновников в Киеве царит беспокойство после отставок в кабмине - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ: среди чиновников в Киеве царит беспокойство после отставок в кабмине
Ряд чиновников в Киеве обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в кабмине Украины являются частью усилий Владимира Зеленского по укреплению своей РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:59
2024-09-04T01:22
украина
владимир зеленский
денис малюська
верховная рада украины
дмитрий кулеба
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ряд чиновников в Киеве обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в кабмине Украины являются частью усилий Владимира Зеленского по укреплению своей власти, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Некоторые (украинские — Прим. Ред.) чиновники выразили обеспокоенность тем, что эти шаги (отставки министров — Прим. Ред.), по их словам, являются частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации", — говорится в статье. Как заявили изданию несколько уволившихся чиновников, некоторые из подавших в отставку министров, скорее всего, останутся в правительстве, но займут новые должности. Новые отставки в правительстве, по словам собеседников, ожидаются ночью или рано утром в среду. Ранее во вторник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Намерение покинуть пост высказала и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила о планах увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, на это место могут назначить его нынешнего заместителя Андрея Сибигу.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов могут лишиться глава Кулеба и Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также анонсировал большую "перезагрузку" в кабмине. По его словам, изменения коснутся половины состава правительства.
https://ria.ru/20240903/mesto-1970370551.html
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украина, владимир зеленский, денис малюська, верховная рада украины, дмитрий кулеба, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Верховная Рада Украины, Дмитрий Кулеба, В мире
СМИ: среди чиновников в Киеве царит беспокойство после отставок в кабмине

FT: чиновники в Киеве боятся, что отставки в кабмине усилят позиции Зеленского

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ряд чиновников в Киеве обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в кабмине Украины являются частью усилий Владимира Зеленского по укреплению своей власти, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
«
"Некоторые (украинские — Прим. Ред.) чиновники выразили обеспокоенность тем, что эти шаги (отставки министров — Прим. Ред.), по их словам, являются частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации", — говорится в статье.
Как заявили изданию несколько уволившихся чиновников, некоторые из подавших в отставку министров, скорее всего, останутся в правительстве, но займут новые должности. Новые отставки в правительстве, по словам собеседников, ожидаются ночью или рано утром в среду.
Александр Камышин - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского
Вчера, 22:22
Ранее во вторник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке.
Намерение покинуть пост высказала и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила о планах увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, на это место могут назначить его нынешнего заместителя Андрея Сибигу.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов могут лишиться глава Кулеба и Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также анонсировал большую "перезагрузку" в кабмине. По его словам, изменения коснутся половины состава правительства.
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Зеленский уволил с должности заместителя главы его офиса
Вчера, 21:20
 
УкраинаВладимир ЗеленскийДенис МалюськаВерховная Рада УкраиныДмитрий КулебаВ мире
 
 
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