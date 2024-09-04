https://ria.ru/20240904/ukraina-1970378860.html

"Уже на этой неделе". В Раде заявили о большой "перезагрузке" в кабмине

"Уже на этой неделе". В Раде заявили о большой "перезагрузке" в кабмине - РИА Новости, 04.09.2024

"Уже на этой неделе". В Раде заявили о большой "перезагрузке" в кабмине

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:47

2024-09-04T00:47

2024-09-04T00:57

украина

давид арахамия

денис малюська

дмитрий кулеба

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе. Ранее во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. "Большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабмина Украины претерпевают изменения. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4 сентября", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил во вторник, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об отставке.

https://ria.ru/20240829/kuleba-1969280198.html

https://ria.ru/20240902/ukrenergo-1970106509.html

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украина, давид арахамия, денис малюська, дмитрий кулеба, верховная рада украины