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"Уже на этой неделе". В Раде заявили о большой "перезагрузке" в кабмине - РИА Новости, 04.09.2024
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00:47 04.09.2024 (обновлено: 00:57 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970378860.html
"Уже на этой неделе". В Раде заявили о большой "перезагрузке" в кабмине
"Уже на этой неделе". В Раде заявили о большой "перезагрузке" в кабмине - РИА Новости, 04.09.2024
"Уже на этой неделе". В Раде заявили о большой "перезагрузке" в кабмине
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:47
2024-09-04T00:57
украина
давид арахамия
денис малюська
дмитрий кулеба
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе. Ранее во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. "Большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабмина Украины претерпевают изменения. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4 сентября", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил во вторник, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об отставке.
https://ria.ru/20240829/kuleba-1969280198.html
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украина, давид арахамия, денис малюська, дмитрий кулеба, верховная рада украины
Украина, Давид Арахамия, Денис Малюська, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины
"Уже на этой неделе". В Раде заявили о большой "перезагрузке" в кабмине

Депутат Рады Арахамия: кабмин Украины ждет большая перезагрузка на этой неделе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание кабинета министров Украины в Киеве
Здание кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе.
Ранее во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.
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"Большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабмина Украины претерпевают изменения. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4 сентября", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил во вторник, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец подали в парламент заявления об отставке.
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УкраинаДавид АрахамияДенис МалюськаДмитрий КулебаВерховная Рада Украины
 
 
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