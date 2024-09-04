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ВС России нанесли удары "Кинжалами" по предприятия ОПК во Львове - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 04.09.2024 (обновлено: 12:36 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/udary-1970471212.html
ВС России нанесли удары "Кинжалами" по предприятия ОПК во Львове
ВС России нанесли удары "Кинжалами" по предприятия ОПК во Львове - РИА Новости, 04.09.2024
ВС России нанесли удары "Кинжалами" по предприятия ОПК во Львове
Российские военные минувшим утром нанесли удар по оборонным предприятиям на западе Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:05
2024-09-04T12:36
специальная военная операция на украине
львов
украина
безопасность
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военные минувшим утром нанесли удар по оборонным предприятиям на западе Украины, сообщило Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов", — заявили в ведомстве.Целями удара стали предприятия, на которых производили и ремонтировали электронику для авиатехники и ракетного вооружения.Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Сообщалось, что в Киеве и 12 областях Украины, в том числе Львовской, действовала воздушная тревога. Минэнерго страны заявило о повреждении энергетических объектов в пяти регионах. Компания "Украинские железные дороги" сообщила об обесточивании своих объектов в нескольких областях после взрывов.
https://ria.ru/20240904/podpolschik-1970410604.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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львов, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Львов, Украина, Безопасность
ВС России нанесли удары "Кинжалами" по предприятия ОПК во Львове

МО: ВС России нанесли удары ракетами "Кинжал" по предприятия ОПК во Львове

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военные минувшим утром нанесли удар по оборонным предприятиям на западе Украины, сообщило Минобороны.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов", — заявили в ведомстве.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Подполье сообщило об ударе по полигону во Львовской области
07:52
Целями удара стали предприятия, на которых производили и ремонтировали электронику для авиатехники и ракетного вооружения.
Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Сообщалось, что в Киеве и 12 областях Украины, в том числе Львовской, действовала воздушная тревога. Минэнерго страны заявило о повреждении энергетических объектов в пяти регионах. Компания "Украинские железные дороги" сообщила об обесточивании своих объектов в нескольких областях после взрывов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовУкраинаБезопасность
 
 
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