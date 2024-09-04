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ВС России нанесли удары "Кинжалами" по предприятия ОПК во Львове
ВС России нанесли удары "Кинжалами" по предприятия ОПК во Львове - РИА Новости, 04.09.2024
ВС России нанесли удары "Кинжалами" по предприятия ОПК во Львове
Российские военные минувшим утром нанесли удар по оборонным предприятиям на западе Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:05
2024-09-04T12:05
2024-09-04T12:36
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военные минувшим утром нанесли удар по оборонным предприятиям на западе Украины, сообщило Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов", — заявили в ведомстве.Целями удара стали предприятия, на которых производили и ремонтировали электронику для авиатехники и ракетного вооружения.Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Сообщалось, что в Киеве и 12 областях Украины, в том числе Львовской, действовала воздушная тревога. Минэнерго страны заявило о повреждении энергетических объектов в пяти регионах. Компания "Украинские железные дороги" сообщила об обесточивании своих объектов в нескольких областях после взрывов.
https://ria.ru/20240904/podpolschik-1970410604.html
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львов, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Львов, Украина, Безопасность
ВС России нанесли удары "Кинжалами" по предприятия ОПК во Львове
МО: ВС России нанесли удары ракетами "Кинжал" по предприятия ОПК во Львове