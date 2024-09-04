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Жителю Омской области грозит пять лет колонии за убийство кошки - РИА Новости, 04.09.2024
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11:37 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/ubiystvo-1970464346.html
Жителю Омской области грозит пять лет колонии за убийство кошки
Жителю Омской области грозит пять лет колонии за убийство кошки - РИА Новости, 04.09.2024
Жителю Омской области грозит пять лет колонии за убийство кошки
Жителю Омской области грозит пять лет колонии за убийство кошки перед дочерью сожительницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:37
2024-09-04T11:37
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Жителю Омской области грозит пять лет колонии за убийство кошки перед дочерью сожительницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры. По версии прокуратуры, ранее судимый 29-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Затем в присутствии ее малолетней дочки он сломал руками шею домашней кошке. "Вину в совершении преступления мужчина признал частично, пояснив, что ребенка в момент убийства кошки не было. Санкция данной статьи предусматривает наказание сроком от трех до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов). Уголовное дело направлено в Павлоградский районный суд.
https://ria.ru/20240610/koshka-1951872755.html
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
Жителю Омской области грозит пять лет колонии за убийство кошки

Жителю Омской области грозит пять лет колонии за убийство кошки перед дочерью

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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ОМСК, 4 сен - РИА Новости. Жителю Омской области грозит пять лет колонии за убийство кошки перед дочерью сожительницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По версии прокуратуры, ранее судимый 29-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Затем в присутствии ее малолетней дочки он сломал руками шею домашней кошке.
"Вину в совершении преступления мужчина признал частично, пояснив, что ребенка в момент убийства кошки не было. Санкция данной статьи предусматривает наказание сроком от трех до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов). Уголовное дело направлено в Павлоградский районный суд.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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ПроисшествияОмская областьРоссия
 
 
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