https://ria.ru/20240904/ubiystvo-1970421172.html

Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим

Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим - РИА Новости, 04.09.2024

Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим

Подозреваемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле уже судили за насилие, сообщил журналистам руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:38

2024-09-04T08:38

2024-09-04T11:28

происшествия

нижний тагил

москва

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле уже судили за насилие, сообщил журналистам руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин. "Задержан подозреваемый в убийстве одиннадцатилетней девочки житель Нижнего Тагила, 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы", — сказал он. Сейчас следователи работают с фигурантом в Нижнем Тагиле, добавили в СК. По словам Сапегина, они также допрашивают свидетелей, осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую в отношении подозреваемого. Одиннадцатилетняя жительница Нижнего Тагила 30 августа ушла на прогулку и не вернулась. Ее искали почти 150 полицейских и волонтеров и четыре дня спустя обнаружили мертвой в подвале одного из домов. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Вскоре установили подозреваемого — местного жителя. Он пытался скрыться, но его задержали в московском аэропорту, после чего этапировали назад в Свердловскую область. Предполагается, что уже сегодня ему изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20240903/ubiystvo-1970322492.html

https://ria.ru/20240903/lenoblast-1970338648.html

нижний тагил

москва

свердловская область

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происшествия, нижний тагил, москва, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)