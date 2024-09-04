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Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим - РИА Новости, 04.09.2024
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08:38 04.09.2024 (обновлено: 11:28 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ubiystvo-1970421172.html
Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим
Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим - РИА Новости, 04.09.2024
Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим
Подозреваемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле уже судили за насилие, сообщил журналистам руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:38
2024-09-04T11:28
происшествия
нижний тагил
москва
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле уже судили за насилие, сообщил журналистам руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин. "Задержан подозреваемый в убийстве одиннадцатилетней девочки житель Нижнего Тагила, 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы", — сказал он. Сейчас следователи работают с фигурантом в Нижнем Тагиле, добавили в СК. По словам Сапегина, они также допрашивают свидетелей, осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую в отношении подозреваемого. Одиннадцатилетняя жительница Нижнего Тагила 30 августа ушла на прогулку и не вернулась. Ее искали почти 150 полицейских и волонтеров и четыре дня спустя обнаружили мертвой в подвале одного из домов. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Вскоре установили подозреваемого — местного жителя. Он пытался скрыться, но его задержали в московском аэропорту, после чего этапировали назад в Свердловскую область. Предполагается, что уже сегодня ему изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20240903/ubiystvo-1970322492.html
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нижний тагил
москва
свердловская область
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происшествия, нижний тагил, москва, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Москва, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле ранее был судим

СК РФ: подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле был судим за насилие

© Ирина Волк/TelegramПодозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Ирина Волк/Telegram
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле уже судили за насилие, сообщил журналистам руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.
"Задержан подозреваемый в убийстве одиннадцатилетней девочки житель Нижнего Тагила, 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы", — сказал он.
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Сейчас следователи работают с фигурантом в Нижнем Тагиле, добавили в СК. По словам Сапегина, они также допрашивают свидетелей, осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую в отношении подозреваемого.
Одиннадцатилетняя жительница Нижнего Тагила 30 августа ушла на прогулку и не вернулась. Ее искали почти 150 полицейских и волонтеров и четыре дня спустя обнаружили мертвой в подвале одного из домов. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Вскоре установили подозреваемого — местного жителя. Он пытался скрыться, но его задержали в московском аэропорту, после чего этапировали назад в Свердловскую область. Предполагается, что уже сегодня ему изберут меру пресечения.
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ПроисшествияНижний ТагилМоскваСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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