https://ria.ru/20240904/tyumen-1970550448.html

Образовательный кластер проекта "Профессионалитет" создали в Тюмени

Образовательный кластер проекта "Профессионалитет" создали в Тюмени - РИА Новости, 04.09.2024

Образовательный кластер проекта "Профессионалитет" создали в Тюмени

Образовательно-производственный центр "Транспортное и дорожное строительство" с нового учебного года работает на базе Тюменского колледжа производственных и... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:57

2024-09-04T15:57

2024-09-04T15:58

тюменская область

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Образовательно-производственный центр "Транспортное и дорожное строительство" с нового учебного года работает на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, сообщил губернатор Александр Моор. Основная задача кластера - подготовка кадров в соответствии с потребностями реального сектора экономики. Студенты будут учиться по таким направлениям, как строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, машинист дорожных и строительных машин, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. "Образовательно-производственный кластер "Транспортное и дорожное строительство" создан на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Планируем до конца года обучить в кластере 810 человек, в 2025 году профессиональную подготовку получат уже 1 405 студентов", - сообщил после визита в колледж Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что благодаря совместным усилиям региона, федерального центра и работодателей в колледже появились современные, оснащенные всем необходимым учебные цеха. Студенты знакомятся с оборудованием, приборами и технологиями не по учебнику, а в условиях, очень приближенных к тем, что есть на предприятиях. В состав участников кластера "Транспорт и дорожное строительство", помимо Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, входят местные техникум строительной индустрии и городского хозяйства, агротехнологический колледж, Тобольский многопрофильный техникум и Голышмановский агропедагогический колледж. Партнерами кластера являются такие компании, как "Мостострой-11", "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие", "Энко риэлти групп" и "Энко инвест", "Тюменская агропромышленная лизинговая компания". Они предоставляют технику для подготовки будущих специалистов и активно участвуют в разработке учебных программ.

https://ria.ru/20240902/shkoly-1969962529.html

https://ria.ru/20240831/tyumen-1969688271.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, александр моор