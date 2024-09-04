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Образовательный кластер проекта "Профессионалитет" создали в Тюмени - РИА Новости, 04.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:57 04.09.2024 (обновлено: 15:58 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/tyumen-1970550448.html
Образовательный кластер проекта "Профессионалитет" создали в Тюмени
Образовательный кластер проекта "Профессионалитет" создали в Тюмени - РИА Новости, 04.09.2024
Образовательный кластер проекта "Профессионалитет" создали в Тюмени
Образовательно-производственный центр "Транспортное и дорожное строительство" с нового учебного года работает на базе Тюменского колледжа производственных и... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:57
2024-09-04T15:58
тюменская область
тюмень
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Образовательно-производственный центр "Транспортное и дорожное строительство" с нового учебного года работает на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, сообщил губернатор Александр Моор. Основная задача кластера - подготовка кадров в соответствии с потребностями реального сектора экономики. Студенты будут учиться по таким направлениям, как строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, машинист дорожных и строительных машин, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. "Образовательно-производственный кластер "Транспортное и дорожное строительство" создан на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Планируем до конца года обучить в кластере 810 человек, в 2025 году профессиональную подготовку получат уже 1 405 студентов", - сообщил после визита в колледж Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что благодаря совместным усилиям региона, федерального центра и работодателей в колледже появились современные, оснащенные всем необходимым учебные цеха. Студенты знакомятся с оборудованием, приборами и технологиями не по учебнику, а в условиях, очень приближенных к тем, что есть на предприятиях. В состав участников кластера "Транспорт и дорожное строительство", помимо Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, входят местные техникум строительной индустрии и городского хозяйства, агротехнологический колледж, Тобольский многопрофильный техникум и Голышмановский агропедагогический колледж. Партнерами кластера являются такие компании, как "Мостострой-11", "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие", "Энко риэлти групп" и "Энко инвест", "Тюменская агропромышленная лизинговая компания". Они предоставляют технику для подготовки будущих специалистов и активно участвуют в разработке учебных программ.
https://ria.ru/20240902/shkoly-1969962529.html
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тюмень, александр моор
Тюменская область, Тюмень, Александр Моор

Образовательный кластер проекта "Профессионалитет" создали в Тюмени

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Образовательно-производственный центр "Транспортное и дорожное строительство" с нового учебного года работает на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, сообщил губернатор Александр Моор.
Основная задача кластера - подготовка кадров в соответствии с потребностями реального сектора экономики. Студенты будут учиться по таким направлениям, как строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, машинист дорожных и строительных машин, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Тюменская область День знаний встречает отремонтированными школами
2 сентября, 12:49
"Образовательно-производственный кластер "Транспортное и дорожное строительство" создан на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Планируем до конца года обучить в кластере 810 человек, в 2025 году профессиональную подготовку получат уже 1 405 студентов", - сообщил после визита в колледж Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что благодаря совместным усилиям региона, федерального центра и работодателей в колледже появились современные, оснащенные всем необходимым учебные цеха. Студенты знакомятся с оборудованием, приборами и технологиями не по учебнику, а в условиях, очень приближенных к тем, что есть на предприятиях.
В состав участников кластера "Транспорт и дорожное строительство", помимо Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, входят местные техникум строительной индустрии и городского хозяйства, агротехнологический колледж, Тобольский многопрофильный техникум и Голышмановский агропедагогический колледж. Партнерами кластера являются такие компании, как "Мостострой-11", "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие", "Энко риэлти групп" и "Энко инвест", "Тюменская агропромышленная лизинговая компания". Они предоставляют технику для подготовки будущих специалистов и активно участвуют в разработке учебных программ.
В Тюмени - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Научно-образовательный центр в Тюмени получит грант в 187 миллионов рублей
31 августа, 15:20
 
Тюменская областьТюменьАлександр Моор
 
 
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