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Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией - РИА Новости, 04.09.2024
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14:29 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/turtsiya-1970515778.html
Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией
Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией - РИА Новости, 04.09.2024
Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией
Проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:29
2024-09-04T14:29
экономика
россия
турция
анкара (провинция)
алексей ерхов
андрей костин (банкир)
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АНТАЛЬЯ, 4 сен - РИА Новости, Вугар Гасанов. Проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Как заявлял РИА Новости представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank, проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане России могут открывать рублевые счета. "В настоящее время проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Активно выявляются такие клиенты и им блокируются переводы либо вовсе закрываются счета. Тем не менее Посольство и Торгпредство продолжают оказывать помощь российским компаниям в рамках своих полномочий. Вновь напоминаем, что российские хозяйствующие субъекты, сталкивающиеся в своей внешнеэкономической деятельности с подобного рода проблемами, могут обращаться непосредственно в наше Торгпредство, попытаемся им помочь, что называется, в индивидуальном порядке", - заявил Ерхов журналистам. Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969935278.html
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экономика, россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, андрей костин (банкир)
Экономика, Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Андрей Костин (банкир)
Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией

Посол Ерхов: турецкие банки "выдавливают" компании, занимающиеся транзитом в РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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АНТАЛЬЯ, 4 сен - РИА Новости, Вугар Гасанов. Проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Как заявлял РИА Новости представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank, проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане России могут открывать рублевые счета.
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"В настоящее время проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Активно выявляются такие клиенты и им блокируются переводы либо вовсе закрываются счета. Тем не менее Посольство и Торгпредство продолжают оказывать помощь российским компаниям в рамках своих полномочий. Вновь напоминаем, что российские хозяйствующие субъекты, сталкивающиеся в своей внешнеэкономической деятельности с подобного рода проблемами, могут обращаться непосредственно в наше Торгпредство, попытаемся им помочь, что называется, в индивидуальном порядке", - заявил Ерхов журналистам.
Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat в Анкаре.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
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ЭкономикаРоссияТурцияАнкара (провинция)Алексей ЕрховАндрей Костин (банкир)
 
 
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