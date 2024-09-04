https://ria.ru/20240904/turtsiya-1970515778.html

Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией

Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией - РИА Новости, 04.09.2024

Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией

Проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:29

2024-09-04T14:29

2024-09-04T14:29

экономика

россия

турция

анкара (провинция)

алексей ерхов

андрей костин (банкир)

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АНТАЛЬЯ, 4 сен - РИА Новости, Вугар Гасанов. Проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Как заявлял РИА Новости представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank, проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане России могут открывать рублевые счета. "В настоящее время проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Активно выявляются такие клиенты и им блокируются переводы либо вовсе закрываются счета. Тем не менее Посольство и Торгпредство продолжают оказывать помощь российским компаниям в рамках своих полномочий. Вновь напоминаем, что российские хозяйствующие субъекты, сталкивающиеся в своей внешнеэкономической деятельности с подобного рода проблемами, могут обращаться непосредственно в наше Торгпредство, попытаемся им помочь, что называется, в индивидуальном порядке", - заявил Ерхов журналистам. Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.

https://ria.ru/20240902/lavrov-1969935278.html

https://ria.ru/20240904/briks-1970494105.html

россия

турция

анкара (провинция)

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экономика, россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, андрей костин (банкир)