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Турист, оскорбивший россиян, умер в турецком отеле после драки
Турист, оскорбивший россиян, умер в турецком отеле после драки - РИА Новости, 04.09.2024
Турист, оскорбивший россиян, умер в турецком отеле после драки
Болгарский турист, на нападение которого пожаловались россияне, умер в отеле на турецком курорте Кушадасы после драки с охранниками, передает DHA. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:46
2024-09-04T14:46
2024-09-04T18:37
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СТАМБУЛ, 4 сен — РИА Новости. Болгарский турист, на нападение которого пожаловались россияне, умер в отеле на турецком курорте Кушадасы после драки с охранниками, передает DHA. По данным агентства, около 22:00 в понедельник 35-летний постоялец гостиницы Пламен Динев вступил в конфликт с проходившей мимо его номера российской парой."Россияне сообщили охране отеля, что Динев оскорбил их и напал на них. Охранники отеля вмешались в ситуацию и предупредили Динева, но безрезультатно, после этого они вызвали полицию. Началась драка между пьяным Диневым и охранниками отеля, после этого они надели на болгарина наручники", — говорится в сообщении.В какой-то момент Динев лег на пол, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики установили его смерть. Предположительно, у туриста произошел сердечный приступ.Полиция Кушадасы задержала 14 сотрудников отеля, в том числе двоих из частной охранной компании. Следователи проанализировали записи с камер видеонаблюдения отеля и по итогам проверки отпустили на свободу всех задержанных под юридический контроль.
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новости - туризм, болгария, в мире, турция, россия
Туризм, Новости - Туризм, Болгария, В мире, Турция, Россия
Турист, оскорбивший россиян, умер в турецком отеле после драки
Турист, оскорбивший россиян, умер в турецком отеле после драки с охранниками