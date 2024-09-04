https://ria.ru/20240904/turtsija-1970520177.html

Турист, оскорбивший россиян, умер в турецком отеле после драки

Турист, оскорбивший россиян, умер в турецком отеле после драки - РИА Новости, 04.09.2024

Турист, оскорбивший россиян, умер в турецком отеле после драки

Болгарский турист, на нападение которого пожаловались россияне, умер в отеле на турецком курорте Кушадасы после драки с охранниками, передает DHA. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:46

2024-09-04T14:46

2024-09-04T18:37

туризм

новости - туризм

болгария

в мире

турция

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg

СТАМБУЛ, 4 сен — РИА Новости. Болгарский турист, на нападение которого пожаловались россияне, умер в отеле на турецком курорте Кушадасы после драки с охранниками, передает DHA. По данным агентства, около 22:00 в понедельник 35-летний постоялец гостиницы Пламен Динев вступил в конфликт с проходившей мимо его номера российской парой."Россияне сообщили охране отеля, что Динев оскорбил их и напал на них. Охранники отеля вмешались в ситуацию и предупредили Динева, но безрезультатно, после этого они вызвали полицию. Началась драка между пьяным Диневым и охранниками отеля, после этого они надели на болгарина наручники", — говорится в сообщении.В какой-то момент Динев лег на пол, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики установили его смерть. Предположительно, у туриста произошел сердечный приступ.Полиция Кушадасы задержала 14 сотрудников отеля, в том числе двоих из частной охранной компании. Следователи проанализировали записи с камер видеонаблюдения отеля и по итогам проверки отпустили на свободу всех задержанных под юридический контроль.

https://ria.ru/20240407/kasyanov-1938417464.html

болгария

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, болгария, в мире, турция, россия