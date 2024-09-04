Премьер Малайзии высоко оценил роль России в защите традиционных ценностей
Муфтий Аббясов: премьер Малайзии высоко оценил роль России в защите ценностей
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим высоко оценил роль России в защите и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Рушан Аббясов после встречи с главой кабинета министров Малайзии.
Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В среду состоялись переговоры премьера с российским президентом.
"Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим высоко оценил роль нашей страны и главы государства Владимира Путина по защите и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей. Ибрагим подчеркнул, что Малайзия как часть мусульманского мира убеждается в почтительном и крайне уважительном отношении Владимира Путина к последователям ислама и их священной книге — Корану. Несомненно, для арабо-мусульманского мира такое крайне важно, в том числе, в выстраивании доверительных межгосударственных контактов", - сказал Аббясов.
По его словам, премьер Малайзии выразил слова благодарности за позицию по палестинскому вопросу. "Ибрагим особо подчеркнул миротворческие инициативы России, гуманитарную помощь палестинцам со стороны россиян, стремление нашей страны к миру во всем мире", - заключил муфтий.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.