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Премьер Малайзии высоко оценил роль России в защите традиционных ценностей - РИА Новости, 04.09.2024
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Религия
 
19:03 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/tsennosti-1970619400.html
Премьер Малайзии высоко оценил роль России в защите традиционных ценностей
Премьер Малайзии высоко оценил роль России в защите традиционных ценностей - РИА Новости, 04.09.2024
Премьер Малайзии высоко оценил роль России в защите традиционных ценностей
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим высоко оценил роль России в защите и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:03
2024-09-04T19:03
религия
малайзия
россия
владивосток
рушан аббясов
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим высоко оценил роль России в защите и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Рушан Аббясов после встречи с главой кабинета министров Малайзии. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В среду состоялись переговоры премьера с российским президентом. "Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим высоко оценил роль нашей страны и главы государства Владимира Путина по защите и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей. Ибрагим подчеркнул, что Малайзия как часть мусульманского мира убеждается в почтительном и крайне уважительном отношении Владимира Путина к последователям ислама и их священной книге — Корану. Несомненно, для арабо-мусульманского мира такое крайне важно, в том числе, в выстраивании доверительных межгосударственных контактов", - сказал Аббясов. По его словам, премьер Малайзии выразил слова благодарности за позицию по палестинскому вопросу. "Ибрагим особо подчеркнул миротворческие инициативы России, гуманитарную помощь палестинцам со стороны россиян, стремление нашей страны к миру во всем мире", - заключил муфтий. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970491078.html
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малайзия, россия, владивосток, рушан аббясов, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Религия, Малайзия, Россия, Владивосток, Рушан Аббясов, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Премьер Малайзии высоко оценил роль России в защите традиционных ценностей

Муфтий Аббясов: премьер Малайзии высоко оценил роль России в защите ценностей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим высоко оценил роль России в защите и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Рушан Аббясов после встречи с главой кабинета министров Малайзии.
Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В среду состоялись переговоры премьера с российским президентом.
"Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим высоко оценил роль нашей страны и главы государства Владимира Путина по защите и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей. Ибрагим подчеркнул, что Малайзия как часть мусульманского мира убеждается в почтительном и крайне уважительном отношении Владимира Путина к последователям ислама и их священной книге — Корану. Несомненно, для арабо-мусульманского мира такое крайне важно, в том числе, в выстраивании доверительных межгосударственных контактов", - сказал Аббясов.
По его словам, премьер Малайзии выразил слова благодарности за позицию по палестинскому вопросу. "Ибрагим особо подчеркнул миротворческие инициативы России, гуманитарную помощь палестинцам со стороны россиян, стремление нашей страны к миру во всем мире", - заключил муфтий.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РелигияМалайзияРоссияВладивостокРушан АббясовВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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