https://ria.ru/20240904/trevoga-1970392689.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.09.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:54
2024-09-04T04:54
2024-09-04T04:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал распространяться по областям, начиная с Сумской области, с 20.09 мск вторника. В Киевской области тревога была объявлена в 01.36, в Киеве - в 02.41 мск среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240904/sumy-1970387959.html
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россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги начал распространяться по областям, начиная с Сумской области, с 20.09 мск вторника. В Киевской области тревога была объявлена в 01.36, в Киеве - в 02.41 мск среды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.