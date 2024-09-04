https://ria.ru/20240904/trevoga-1970383267.html
В пяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу
В пяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу - РИА Новости, 04.09.2024
В пяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T02:00
2024-09-04T02:00
2024-09-04T02:00
специальная военная операция на украине
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украина
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дмитрий песков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Сумской области сигнал тревоги звучит с 20.09 мск вторника, в Черниговской - с 20.45 мск, в Полтавской - с 20.50 мск, в Харьковской - с 23.20 мск. В Киевской области тревога была объявлена в 01.36 мск среды. Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части ЛНР РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240903/vzryv-1970375557.html
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россия, украина, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу
В пяти областях Украины, в том числе Киевской, звучит сигнал воздушной тревоги