https://ria.ru/20240904/tramp-1970382427.html

В Сети опубликовали первый отрывок из байопика о Трампе

В Сети опубликовали первый отрывок из байопика о Трампе - РИА Новости, 04.09.2024

В Сети опубликовали первый отрывок из байопика о Трампе

Арт-хаусный кинопрокатчик Briarcliff Entertainment опубликовал первый клип из байопика о кандидате в президенты США от республиканцев Дональде Трампе, несмотря... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T01:49

2024-09-04T01:49

2024-09-04T01:49

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Арт-хаусный кинопрокатчик Briarcliff Entertainment опубликовал первый клип из байопика о кандидате в президенты США от республиканцев Дональде Трампе, несмотря на угрозы судебного преследования со стороны его адвокатов. Художественный фильм о Трампе называется "Ученик" (the Apprentice), что является отсылкой к одноименному реалити-шоу о бизнесе, которое Трамп вел на протяжении 14 сезонов, что, как считается, сыграло большую роль в его победе в президентских выборах в 2016 году, так как оно сильно повысило его популярность среди потенциальных избирателей. Премьера фильма, повествующего о восхождении нью-йоркского бизнес-магната Трампа в 1970-80-х годах, состоялась на Каннском кинофестивале в мае и была удостоена зрительских оваций. Международные кинопрокатчики быстро приобрели права на показ картины, а вот в США кинолента долго не могла найти дистрибьютора из-за угроз судебного преследования со стороны Трампа. Кинолента фокусируется на отношениях Трампа со своим бизнес-наставником, скандально известным адвокатом Роем Коном. На опубликованном отрывке Кон наставляет Трампа по время телефонного интервью с журналисткой, призывая использовать более претенциозные слова, что планируемое к постройке им здание станет лучшим не только в городе, но и в мире. Считается, что публичная персона Трампа, известная миру сейчас, была сформирована именно под влиянием Кона. Трампа в "Ученике" играет американский актер румынского происхождения Себастиан Стэн, известный по работе в супергеройских франшизах Marvel. Кона играет Джереми Стронг, прославившийся своей ролью в сериале "Наследники", которая принесла ему премии "Золотой глобус" и "Эмми". Адвокаты Трампа ранее обвинили создателей фильма в клевете и вмешательстве в выборы. Они особо недовольны присутствием сцены изнасилования, которое якобы Трамп совершил над своей первой женой Иваной во время их брака. Ивана подобные обвинения якобы выдвинула во время их бракоразводного процесса, утверждают биографы Трампа. Однако во время первой предвыборной кампании Трампа Ивана публично отрицала, что насилие имело место быть в их браке и пожелала ему победы. Она ушла из жизни в 2022 году. Премьера киноленты в ограниченном прокате в США запланирована на 11 октября. Сейчас продюсеры фильма запустили сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter, чтобы покрыть расходы на маркетинг и судебные разбирательства с Трампом.

https://ria.ru/20240904/tramp-1970377258.html

https://ria.ru/20240903/kharris-1970117022.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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дональд трамп, сша