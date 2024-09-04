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Подозреваемому в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле изберут меру пресечения
Подозреваемому в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле изберут меру пресечения - РИА Новости, 04.09.2024
Подозреваемому в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле изберут меру пресечения
Меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Свердловской области изберут в четверг, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:30
2024-09-04T10:30
2024-09-04T10:30
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Свердловской области изберут в четверг, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Более 140 полицейских и волонтеров четыре дня искали пропавшую в Нижнем Тагиле девочку, которая ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ранее с заявлением в полицию обратился ее отец. Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" во вторник сообщила РИА Новости, что девочку нашли мертвой. Следователи завели уголовное дело об убийстве. В среду СК РФ поделился с журналистами видео, на котором следователи работают в квартире подозреваемого, а задержанного мужчину в камуфляжной форме заводят в здание Следственного комитета. В СУ СК поясняли, что правоохранители сейчас работают с фигурантом в Нижнем Тагиле, где и было оформлено процессуальное задержание. "Ориентировочно завтра в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила (изберут меру пресечения)" – говорится в сообщении. Как уточняли в областных управлениях МВД и СК, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружено в подвале одного из домов, подозреваемый – 40-летний местный житель, который был судим за преступления против собственности и половой свободы. Мужчина скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Его этапировали назад в Свердловскую область, в скором времени ему предъявят обвинение.
https://ria.ru/20240827/ubiystvo-1968568820.html
https://ria.ru/20240903/delo--1970354086.html
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происшествия, нижний тагил, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемому в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле изберут меру пресечения
Суд в Нижнем Тагиле изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве школьницы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Свердловской области изберут в четверг, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Более 140 полицейских и волонтеров четыре дня искали пропавшую в Нижнем Тагиле девочку, которая ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Ранее с заявлением в полицию обратился ее отец. Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" во вторник сообщила РИА Новости, что девочку нашли мертвой. Следователи завели уголовное дело об убийстве.
В среду СК РФ поделился с журналистами видео, на котором следователи работают в квартире подозреваемого, а задержанного мужчину в камуфляжной форме заводят в здание Следственного комитета. В СУ СК поясняли, что правоохранители сейчас работают с фигурантом в Нижнем Тагиле, где и было оформлено процессуальное задержание.
"Ориентировочно завтра в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила (изберут меру пресечения)" – говорится в сообщении.
Как уточняли в областных управлениях МВД и СК, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружено в подвале одного из домов, подозреваемый – 40-летний местный житель, который был судим за преступления против собственности и половой свободы. Мужчина скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Его этапировали назад в Свердловскую область, в скором времени ему предъявят обвинение.