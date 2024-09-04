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Россия добьется целей СВО, считает британский военный аналитик
Россия добьется целей СВО, считает британский военный аналитик - РИА Новости, 04.09.2024
Россия добьется целей СВО, считает британский военный аналитик
Россия добьется поставленных целей по итогам спецоперации на Украине, считает британский военный аналитик Саймон Диггинс в интервью телеканалу Sky News. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:05
2024-09-04T15:05
2024-09-04T15:05
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия добьется поставленных целей по итогам спецоперации на Украине, считает британский военный аналитик Саймон Диггинс в интервью телеканалу Sky News. "Люди говорят об (украинском - ред.) наступлении в 2025 году, но я не думаю, что оно будет. Я думаю, что Россия... добьется того, чего стремилась добиться, то есть восточных регионов и Крыма... и может удерживать их и начать переговоры о прекращении огня к концу этого года, после чего говорить о мирных переговорах", - сказал Диггинс. По его словам, удары российских войск по военному институту в Полтаве стали ответом на наступление ВСУ в Курской области, однако нападение Киева с расчетом на отвлечение внимание ВС РФ не возымело успеха, поскольку российские военные продолжают продвигаться. Как считает эксперт, положение Владимира Зеленского осложняется тем, что в его распоряжении будут ресурсы для обороны, но не для возвращения территорий. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Россия добьется целей СВО, считает британский военный аналитик
Аналитик Диггинс: Россия добьется поставленных целей по итогам спецоперации