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Группировка "Юг" уничтожила до 670 военных ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 670 военных ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 670 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщило в РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:12
2024-09-04T12:12
2024-09-04T12:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
часов яр
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки за сутки улучшили тактическое положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 143-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Георгиевка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики."Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 670 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" уничтожила до 670 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 670 военных ВСУ за сутки