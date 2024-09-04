https://ria.ru/20240904/svo-1970473152.html

Группировка "Юг" уничтожила до 670 военных ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 670 военных ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 670 военных ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщило в РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:12

2024-09-04T12:12

2024-09-04T12:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

часов яр

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 670 военнослужащих и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки за сутки улучшили тактическое положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 143-й пехотной бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Георгиевка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики."Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 670 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

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вооруженные силы украины, безопасность, часов яр, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)