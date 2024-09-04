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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 04.09.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 480... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:10
2024-09-04T12:10
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных, 63-й мотопехотной бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Колесниковка Харьковской области, Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ."Потери противника составили до 480 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30, две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105 мм гаубица М101 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Минобороны: группировка "Запад" улучшила тактическое положение
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ
.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных, 63-й мотопехотной бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Колесниковка Харьковской области, Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, была отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 480 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30, две 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105 мм гаубица М101 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.