https://ria.ru/20240904/svo-1970424060.html

Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение

Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение - РИА Новости, 04.09.2024

Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение

Плененный рядовой украинский военнослужащий рассказал о том, как его подразделение бросили на произвол судьбы, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:00

2024-09-04T09:00

2024-09-04T09:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Плененный рядовой украинский военнослужащий рассказал о том, как его подразделение бросили на произвол судьбы, сообщило Минобороны РФ. "Высадили в посадке, впереди стоял пулеметный расчет. Они сбежали, бежали мимо нас и сказали, нам бежать", - сказал пленный Владимир Кислый, добавив, что командование оставило их на произвол судьбы. По его словам, начальство уверяло их, что все под контролем и за ними сверху наблюдают. "Через некоторые время на нас вышли штурмовики российские", - добавил Владимир.

https://ria.ru/20240903/plennyy-1970127184.html

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2024

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф