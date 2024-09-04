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Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 04.09.2024 (обновлено: 09:01 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/svo-1970424060.html
Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение
Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение - РИА Новости, 04.09.2024
Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение
Плененный рядовой украинский военнослужащий рассказал о том, как его подразделение бросили на произвол судьбы, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:00
2024-09-04T09:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Плененный рядовой украинский военнослужащий рассказал о том, как его подразделение бросили на произвол судьбы, сообщило Минобороны РФ. "Высадили в посадке, впереди стоял пулеметный расчет. Они сбежали, бежали мимо нас и сказали, нам бежать", - сказал пленный Владимир Кислый, добавив, что командование оставило их на произвол судьбы. По его словам, начальство уверяло их, что все под контролем и за ними сверху наблюдают. "Через некоторые время на нас вышли штурмовики российские", - добавил Владимир.
https://ria.ru/20240903/plennyy-1970127184.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский пленный рассказал, как командование бросило их подразделение

Пленный украинский солдат: командование бросило подразделение на произвол судьбы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Плененный рядовой украинский военнослужащий рассказал о том, как его подразделение бросили на произвол судьбы, сообщило Минобороны РФ.
"Высадили в посадке, впереди стоял пулеметный расчет. Они сбежали, бежали мимо нас и сказали, нам бежать", - сказал пленный Владимир Кислый, добавив, что командование оставило их на произвол судьбы.
По его словам, начальство уверяло их, что все под контролем и за ними сверху наблюдают.
"Через некоторые время на нас вышли штурмовики российские", - добавил Владимир.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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