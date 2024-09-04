https://ria.ru/20240904/svalki-1970391645.html

Глава Минприроды назвал проект по уборке свалок важнейшим

Глава Минприроды назвал проект по уборке свалок важнейшим - РИА Новости, 04.09.2024

Глава Минприроды назвал проект по уборке свалок важнейшим

"Генеральная уборка" - это важнейший федеральный проект в новом нацпроекте "Экологическое благополучие", потому что он борется с накопленным вредом, угрожающим... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:43

2024-09-04T04:43

2024-09-04T04:43

россия

дальний восток

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дальневосточный федеральный университет

общество

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Генеральная уборка" - это важнейший федеральный проект в новом нацпроекте "Экологическое благополучие", потому что он борется с накопленным вредом, угрожающим здоровью людей, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Проект "Генеральная уборка". Я считаю его важнейшим проектом, потому что он борется с накопленным вредом, который угрожает здоровью человека, природе", - сказал Козлов на пресс-конференции ВЭФ "Экологическое благополучие и экономическая независимость". По его словам, на данный момент проверено около 770 несанкционированных мусорных свалок по всей стране, включая 170 на Дальнем Востоке, из них 38 угрожают здоровью людей (на Дальнем Востоке такой объект один). В рамках федпроекта "Генеральная уборка" при участии общественности был составлен "народный" реестр объектов размещения отходов, в него вошли около 3 тысяч несанкционированных свалок. Сейчас проводится их инвентаризация и определяется очередность уборки. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Реализация нацпроекта "Экология" должна завершиться в 2024 году. В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поручил выделить не менее 600 миллиардов рублей на реализацию мероприятий обновленного нацпроекта "Экологическое благополучие" в 2025-2030 годах, в который войдут шесть направлений: федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение лесов", "Сохранение биоразнообразия". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/baykal-1970391490.html

https://ria.ru/20240820/svalka-1967206063.html

россия

дальний восток

владивосток

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россия, дальний восток, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, общество, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)