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Суд в Калининграде изменил меру пресечения проректору БФУ
Суд в Калининграде изменил меру пресечения проректору БФУ - РИА Новости, 04.09.2024
Суд в Калининграде изменил меру пресечения проректору БФУ
Суд в Калининграде изменил меру пресечения в виде содержания по стражей на домашний арест проректору БФУ имени Канта Мялкиной до 8 ноября 2024 года, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:48
2024-09-04T17:48
2024-09-04T17:48
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 4 сен - РИА Новости. Суд в Калининграде изменил меру пресечения в виде содержания по стражей на домашний арест проректору БФУ имени Канта Мялкиной до 8 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба областного суда. "В Ленинградский районный суд обратился следователь с ходатайством, в котором просил изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении проректора по экономике и развитию БФУ имени И. Канта Мялкиной Е. В. Органами следствия она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ. Суд ходатайство удовлетворил. Мялкиной Е. В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца - до 8 ноября 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что экс-ректор БФУ Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.
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происшествия, калининград, россия, балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Калининграде изменил меру пресечения проректору БФУ
В Калининграде заменили проректору БФУ содержание под стражей на домашний арест