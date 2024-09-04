https://ria.ru/20240904/sud-1970597564.html

Суд в Калининграде изменил меру пресечения проректору БФУ

Суд в Калининграде изменил меру пресечения проректору БФУ - РИА Новости, 04.09.2024

Суд в Калининграде изменил меру пресечения проректору БФУ

Суд в Калининграде изменил меру пресечения в виде содержания по стражей на домашний арест проректору БФУ имени Канта Мялкиной до 8 ноября 2024 года, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:48

2024-09-04T17:48

2024-09-04T17:48

происшествия

калининград

россия

балтийский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 4 сен - РИА Новости. Суд в Калининграде изменил меру пресечения в виде содержания по стражей на домашний арест проректору БФУ имени Канта Мялкиной до 8 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба областного суда. "В Ленинградский районный суд обратился следователь с ходатайством, в котором просил изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении проректора по экономике и развитию БФУ имени И. Канта Мялкиной Е. В. Органами следствия она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ. Суд ходатайство удовлетворил. Мялкиной Е. В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца - до 8 ноября 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что экс-ректор БФУ Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю. Как уточняло региональное управление СК, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову.

https://ria.ru/20240904/fedorov--1970529363.html

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происшествия, калининград, россия, балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)