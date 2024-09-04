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Суд Одессы арестовал мужчину, помогавшего депутату Рады выехать за границу - РИА Новости, 04.09.2024
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13:46 04.09.2024 (обновлено: 14:27 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/sud-1970503730.html
Суд Одессы арестовал мужчину, помогавшего депутату Рады выехать за границу
Суд Одессы арестовал мужчину, помогавшего депутату Рады выехать за границу - РИА Новости, 04.09.2024
Суд Одессы арестовал мужчину, помогавшего депутату Рады выехать за границу
Киевский районный суд города Одессы отправил под стражу на два месяца мужчину, который якобы помогал депутату Верховной рады Артему Дмитруку выехать за границу, РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:46
2024-09-04T14:27
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Киевский районный суд города Одессы отправил под стражу на два месяца мужчину, который якобы помогал депутату Верховной рады Артему Дмитруку выехать за границу, сообщает в среду украинское издание "Украинская правда". Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 26 августа заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило в международный розыск депутата. Позднее суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей. "Киевский районный суд города Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из участников организации незаконной переправки депутата через государственную границу. Подозреваемый имеет возможность внести залог в 5 миллионов гривен (121 тысячу долларов)... Речь идет о Дмитруке и единственном задержанном физически фигуранте дела - мужчине по имени Станислав Корчак", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что задержанный контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта. Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы. Ранее Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
https://ria.ru/20240829/arest-1969345991.html
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в мире, одесса, украина, молдавия, верховная рада украины, рбк (медиагруппа), ситуация вокруг упц
В мире, Одесса, Украина, Молдавия, Верховная Рада Украины, РБК (медиагруппа), Ситуация вокруг УПЦ
Суд Одессы арестовал мужчину, помогавшего депутату Рады выехать за границу

"Украинская правда": суд в Одессе арестовал подозреваемого в помощи Дмитруку

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Киевский районный суд города Одессы отправил под стражу на два месяца мужчину, который якобы помогал депутату Верховной рады Артему Дмитруку выехать за границу, сообщает в среду украинское издание "Украинская правда".
Представитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян 26 августа заявила, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию. Позднее ГБР заявило, что объявило в международный розыск депутата. Позднее суд в Киеве заочно назначил Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей.
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"Киевский районный суд города Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из участников организации незаконной переправки депутата через государственную границу. Подозреваемый имеет возможность внести залог в 5 миллионов гривен (121 тысячу долларов)... Речь идет о Дмитруке и единственном задержанном физически фигуранте дела - мужчине по имени Станислав Корчак", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что задержанный контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта.
Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы.
Ранее Дмитрук неоднократно сообщал о притеснениях УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
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В миреОдессаУкраинаМолдавияВерховная Рада УкраиныРБК (медиагруппа)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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