https://ria.ru/20240904/stroitelstvo-1970536634.html

Сервис получения госэкспертизы для строительства обновили в Подмосковье

Сервис получения госэкспертизы для строительства обновили в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024

Сервис получения госэкспертизы для строительства обновили в Подмосковье

Сервис получения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обновили на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщил 360.ru РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:26

2024-09-04T15:26

2024-09-04T15:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сервис получения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обновили на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу мингосуправления региона.По словам министра госуправления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, теперь при вводе УИН данные об объекте будут заполняться автоматически. Также сразу появится информация о виде работ, предельной стоимости, наименовании инвестиционной программы.Отмечается, что обновленная онлайн-услуга доступна на региональном портале в разделе "Земля и стройка".

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)