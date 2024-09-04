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Сервис получения госэкспертизы для строительства обновили в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024
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Новости Подмосковья
 
15:26 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/stroitelstvo-1970536634.html
Сервис получения госэкспертизы для строительства обновили в Подмосковье
Сервис получения госэкспертизы для строительства обновили в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024
Сервис получения госэкспертизы для строительства обновили в Подмосковье
Сервис получения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обновили на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщил 360.ru РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:26
2024-09-04T15:26
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сервис получения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обновили на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу мингосуправления региона.По словам министра госуправления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, теперь при вводе УИН данные об объекте будут заполняться автоматически. Также сразу появится информация о виде работ, предельной стоимости, наименовании инвестиционной программы.Отмечается, что обновленная онлайн-услуга доступна на региональном портале в разделе "Земля и стройка".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Сервис получения госэкспертизы для строительства обновили в Подмосковье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочий во время восстановления фасада жилого дома в Москве
Рабочий во время восстановления фасада жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сервис получения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обновили на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу мингосуправления региона.
По словам министра госуправления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, теперь при вводе УИН данные об объекте будут заполняться автоматически. Также сразу появится информация о виде работ, предельной стоимости, наименовании инвестиционной программы.
Отмечается, что обновленная онлайн-услуга доступна на региональном портале в разделе "Земля и стройка".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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