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Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех - РИА Новости, 04.09.2024
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20:28 04.09.2024 (обновлено: 22:30 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/strelba-1970633733.html
Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех
Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех - РИА Новости, 04.09.2024
Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех
Число погибших в результате стрельбы в школе в штате Джорджия выросло до четырех, около 30 пострадали, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:28
2024-09-04T22:30
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в школе в штате Джорджия выросло до четырех, около 30 пострадали, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Ранее MSNBC сообщал о двух жертвах и четырех раненых. Бюро расследований Джорджии ранее заявило о задержании подозреваемого в нападении."Предположительно, по меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в школе &lt;…&gt; в Джорджии", — говорится в сообщении.По словам источника телеканала, возраст задержанного подозреваемого соответствует возрасту учащегося, но пока неясно, учится ли он в этом заведении.
https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html
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в мире, джорджия
В мире, Джорджия
Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех

CNN: число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех

© AP Photo / Jeff AmyЭкстренные службы на месте стрельбы в школе в американском штате Джорджия, 4 сентября 2024 года
Экстренные службы на месте стрельбы в школе в американском штате Джорджия, 4 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Jeff Amy
Экстренные службы на месте стрельбы в школе в американском штате Джорджия, 4 сентября 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в школе в штате Джорджия выросло до четырех, около 30 пострадали, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее MSNBC сообщал о двух жертвах и четырех раненых. Бюро расследований Джорджии ранее заявило о задержании подозреваемого в нападении.
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"Предположительно, по меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в школе <…> в Джорджии", — говорится в сообщении.
По словам источника телеканала, возраст задержанного подозреваемого соответствует возрасту учащегося, но пока неясно, учится ли он в этом заведении.
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