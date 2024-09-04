https://ria.ru/20240904/strelba-1970633733.html

Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех

Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех - РИА Новости, 04.09.2024

Число погибших при стрельбе в школе в Джорджии выросло до четырех

Число погибших в результате стрельбы в школе в штате Джорджия выросло до четырех, около 30 пострадали, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:28

2024-09-04T20:28

2024-09-04T22:30

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в школе в штате Джорджия выросло до четырех, около 30 пострадали, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Ранее MSNBC сообщал о двух жертвах и четырех раненых. Бюро расследований Джорджии ранее заявило о задержании подозреваемого в нападении."Предположительно, по меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в школе <…> в Джорджии", — говорится в сообщении.По словам источника телеканала, возраст задержанного подозреваемого соответствует возрасту учащегося, но пока неясно, учится ли он в этом заведении.

https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html

https://ria.ru/20240410/prigovor-1938966606.html

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в мире, джорджия